Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı çalışmaları başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda "2019 yılı kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları" başladı.

Boyları 4,5 metreye varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri özelliği taşıyan mezar taşlarının yer aldığı mezarlıkta, bu yıl da kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesine devam edilecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında yürütülen çalışmalarda, taş tümlemeleri ile çevre düzenlemesine ağırlık verilecek.

"Ahlat'ın önemi gittikçe artıyor"

Prof. Dr. Karahan, yaptığı açıklamada, kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarına geçen yıldan kalan liken temizliğiyle başladıklarını söyledi.

Ahlat'ın son zamanlarda ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Karahan, şunları kaydetti:

"Ahlat'ın önemi gittikçe artıyor. Ahlat'ın geçmişini ve ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Artık Ahlat'ın geleceğinden bahsetmemiz gerekiyor. Ayrıca 'Sakin Şehir' statüsüne girmiş olmasından dolayı buranın önemi artmaktadır. Burada şu anda her gün yaklaşık 10 tur ağırlıyoruz. Yaz döneminde ziyaretçi sayısının daha da artmasını bekliyoruz."

Şimdiye kadar bine yakın mezar taşını temizlediklerini ifade eden Karahan, 2019 kazı döneminde mevcut likenli taşların yüzde 50'sini temizlemeyi hedeflediklerini aktardı.

Bakanlığın bu konuda kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayan Karahan, şöyle devam etti:

"Kalan likenli taşları da önümüzdeki sezona bırakacağız. Çünkü çok sabır isteyen meşakkatli bir iş. Bu nedenle çalışmalar yavaş ilerliyor. Çok dağılmamış, kırılmamış olan 50'ye yakın taş var. Yer altında tespit edeceklerimiz de var. Bunları da ayağa kaldırmak hedeflerimiz arasında. Yazın topladığımız verileri kışın laboratuvarımızda değerlendiriyoruz."