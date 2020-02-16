İstanbul'un manevi fatihi kimdir? İşte bilmeniz gerekenler...

Dönemin önemli ilim adamlarından biri olan Akşemseddin, bugün Suriye sınırları içerisinde yer alan Şam’da 1390 yılında doğdu. Küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i hatim etti. Yedi yaşında ailesiyle Anadolu’ya gelip Samsun’un Kavak ilçesine yerleşen Akşemseddin, babası âlim Şeyh Şerafettin Hamza’nın vefatının ardından şer’i ilimler ile tıp eğitimi aldı.

İSTANBUL FETHİNDE PADİŞAHIN YANINDAYDI

Osmancık Medresesi’nde müderris olan Akşemseddin, tasavvuf yolunda yükselmek için İran, Şam ve Bağdat’ı dolaştı. Göynük’te yaşadığı dönemde Fatih Sultan Mehmet’in fetih hazırlıkları yaptığı haberi üzerine Edirne’ye giden Akşemseddin, İstanbul’un fethine katılarak padişahın yanında bulundu.

AYASOFYA’DA KILINAN İLK CUMA HUTBESİNİ OKUDU

Fatih Sultan Mehmet’in “O benim hocamdır. Şehrin manevi fatihidir” dediği, fetihten sonra Ayasofya’da kılınan cuma namazında ilk hutbeyi okuyan Akşemseddin, İstanbul’da bulunan Eyyüp Sultan’ın kabrini de bulduktan sonra Padişah’ın tüm ısrarlarına rağmen Göynük’e döndü ve 1459’da burada vefat etti.