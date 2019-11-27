İngilizler Ermeni soykırımı yalanını nasıl tezgahladı?

İşte Aziz Üstel'in o yazısı:

Mark Sykes adında bir gazeteci (!) 20 Şubat 1917 yılında The Times gazetesine bir yazı yazdı vee bu yazıda Türklerin 700 bin Ermeniyi, "bağırta bağırta kestiğini" anlattı. Sonradan adına Ermeni Soykırım denen olay, ilk kez bu yazıda vurgulandı:

"Türk gençleri, Almanların eğitiminden geçtikten sonra 2.5 yıl boyunca birçok katliama imza attı. Bütün anlaşmaları ayaklar altına aldı; savaş esirlerini katletti, nice İngiliz tutsağını gözünü kırpmadan öldürdü! Yaralıları da kurşun harcamamak için zehirleyerek toprağa gömdü. Kadınlarımızı rehin aldı ve İngiltere'de halen bunlara, namuslu, onurlu Türk diyenler var! Bu Türkler 700 bin Ermeniyi kesti, Lübnan'da açlık ve sefalet yarattı. Yahudi göçmenleri, diri diri yaktı."

Sykes'ın bu yazısı 100 bin adet basıldı. Bunun içinden 30 bini ABD'ye gönderildi. İçinde bir tek gerçek barındırmayan bu iğrenç, iftiralarla dolu yazı, Türk karşıtı propaganda ve kampanyaların temelini oluşturdu ve uzun yıllar bütün dünya bunlara inandı.

Derken 2009 yılında İrlanda 'da bir kitap yayınlandı. İrlanda'daki ATHOL Yayınevince yayınlanan Dr. Pat Walsh'un derlediği bu kitapta, Ermeni soykırımı yalanlarının tarihsel belgeleri var.

Peki neden bu yalanlara başvuruldu?