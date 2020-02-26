Dostoyevski’nin bilinmeyenleri… İdamdan son anda nasıl kurtuldu?

“Suç ve Ceza”, “Budala”, “İnsancıklar”, “Karamazov Kardeşler” gibi önemli eserlere imza atan Dostoyevski, 11 Kasım 1821 tarihinde Moskova’da doğdu. Eğitim hayatına annesinin desteğiyle başlayan yazar, St. Petersburg’da orduya mühendis yetiştiren okuldan mezun oldu.

ASKERLİĞİ BIRAKIP EDEBİYATA YÖNELDİ

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra asteğmen rütbesiyle Petersburg’taki İstihkâm Müdürlüğü’nde göreve başlayan yazar, edebiyata yönelmek için askerlikten istifa etti. Ordudan ayrıldıktan sonra ilk romanı olan “İnsancıkları” 1846 yılında yayınladı. Romana övgüler dizen dönemin önemli eleştirmeni Belinsky, Dostoyevski’nin gelecekte önemli bir yazar olacağını yazdı.

İDAMDAN SON ANDA KURTULDU

Rusya’da Çarlık rejiminin olduğu dönemde yaşayan Dostoyevski, rejimin değişeceğine inanıyordu. 23 Nisan 1849’da devlet aleyhindeki bir komploya karıştığı iddiasıyla tutuklandı. Arkadaşlarıyla beraber ölüm cezası aldıktan sonra 8 ay boyunca hapishane köşesinde ölümü bekledi. Dostoyevski idam edileceği alana götürüldükten sonra tam idam edilecekken af çıktı. Ölüm cezası, dört yıl kürek ve altı yıl hapis olarak değiştirildi.

DÜNYA EDEBİYATININ BAŞYAPITLARI

Dostoyevski, özgürlüğüne kavuştuktan sonra edebiyata yöneldi. Arkadaşlarıyla beraber “Ephoha” (Dönem) dergisini çıkarmaya başladı. Daha sonra dünya edebiyatının kült yapıtları olarak bilinen “Yeraltından Notlar”, “Suç ve Ceza”, “Kumarbaz”, “Karamazov Kardeşler” eserlerini yayınladı. Yazar, 9 Şubat 1881 tarihinde St. Petersburg’da hayatını kaybetti.