Dikkat çeken analiz: Türkler ve Ruslar neden ittifak yapar?

Şerbetçi’nin analizi şöyle:

Türkler ve Ruslar tarihin garip bir cilvesiyle birbirleriyle kesişen iki toplum. Türklük ve Rusluk kavramlarının uzun tarihsel macerasını etraflıca inceleme işine girişmeden hemen söylemek gerekirse bu iki millettin birbirleriyle ilintisinde göze çarpan ilk hadise savaş ve acı dolu hatırlardır. Bu sebeple Ruslar Türk sosyal bilincine olumsuz bir tasavvurla kazınmıştır. Hatta kimi tarihçiler Osmanlı dönemini esas alarak aritmetik hesaplamalar yapmış ve bu dönemde en çok Ruslarla savaşmış olduğumuzu ortaya koymuşlardır.

ÇAR 1. PEDRO’YA KADAR…

Asıl mevzuya girmeden önce Türk-Rus ilişkilerini kalın çizgilerle tasvir edelim. Hemen herkesin bir ders kitabından aşina olduğu üzerine Çar I. Petro’ya kadar Osmanlı tarihlerinde esamesi okunmayan Ruslar, 18.asırdan itibaren “sıcak denizlere inme politikası” sebebiyle Osmanlı Devleti için öncelikli tehdit haline gelmişlerdir. Oysaki merak edilmeyen daha önceki dönemde Altın Orda Devleti’nin kalıntılarından Kazan Hanlığının Çar Korkunç İvan tarafından ele geçirilmesi İslam Âlemi için Batı yönünde Endülüs’ün son kalıntısı Gırnata Emirliğinin düşmesi neyse doğudaki karşılığı olması bakımından aynıdır. 1552 senesinde Kazan şehrini alan Rus yayılmacılığı 1878’de İstanbul önlerinde Yeşilköy’de güç bela durdurulmuştu. 20.asırda da Moskof tehdidi hiç eksik olmamış, gerek I. Dünya Savaşı’ndaki Sarıkamış Felaketi’nde gerekse II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin kendini NATO’nun koruyuculuğuna sığınmada hep baş aktör Rusya’ya karşı önlem olma düşüncesi olmuştu.

Rusya, 16. asırda Türk-İslam dünyası için bir tehdit olarak palazlanmaya başladı. 18.asırda ise ciddi bir tehdit haline geldi. Ama özellikle 19. asırda gerek Osmanlı gerek Kafkasya gerekse Türkistan ahalisine kelimenin tam anlamıyla kan kusturdu. Bu tarihsel münaferet içinde gözden kaçan ve ilginç olan nokta ise tarihin kimi anlarında bu kanlı düşmanlığın ciddi ittifaklara dönüştüğüdür. Yazının asıl konusu olan soru ise bu kadar düşmanlık ve kanlı mücadele içinde nasıl olup da kimi tarihsel kavşaklarda bir Türk-Rus dayanışmasının ortaya çıktığı meselesidir.

Türk-Rus sosyo-psikolojisi

Tarihteki Türk-Rus siyasal ilişkisini daha iyi anlayabilmek için kabaca Rus ruhuna tarihsel çerçeve içinde bir projektör çevirmek gerekecektir. Zira milletlerin tarihin onlara yüklediği sosyal ruhunu hesaba katmadan politik tavırlarını analiz etmenin imkanı yoktur.

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