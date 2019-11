Aziz Üstel İngilizlerin tezgahını yazdı: İşte Türklerle ilgili soykırım yalanlarını uyduran isim

İşte Aziz Üstel'in o yazısı:

Kendi tarihçileri Avustralya ve Yeni Zelanda ulusal uyanışının başlangıcını, Çanakkale Savaşı olarak gösterir. Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar ilk kez Çanakkale'de "We are not English anymore Biz artık İngiliz değiliz" diye haykırırlar. Bu haykırış İrlandalılarda da karşılık bulur. Onlar da yıllarca kendilerine yardım eli uzatan Türklere kurşun sıkmalarını sorgulamaya başladılar.

Dr. Walsh kitabında İrlandalı siyasileri ve ABD'deki güçlü İrlanda lobisini tarihle yüzleşmeye davet ediyor ve soruyor:

"İrlandalılar kendilerine karşı hiçbir yanlış davranışta bulunmayan üstelik 1847-48 yılları arasında açlıktan kırılan İrlandalılara yardım elini uzatan Türklere karşı neden İngilizlerle birlikte savaşa girdi?

“Her şeyden önce neden Türklerle savaştık? Neden İngiltere yüz yıl boyunca müttefiki olan Türklere savaş açtı. Ben bu soruları sorarken 1919-22 yıllar arasındaki gazeteleri inceledikten sonra çok ilginç bir sonuca ulaştım. Önce şunu belirtelim: Birinci Dünya Savaşı Kasım 1918'de sona ermedi; İrlanda Türkiye'yle 1924 yılına kadar savaşın içinde oldu.

"Katolikler Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ne açık bir destek verirken, İngilizlerin kurulmakta olan İrlanda ve Türkiye Cumhuriyetlerini engellemek için aynı yöntemleri uyguladığına dikkat çekmek gerekir.

