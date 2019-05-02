Whatsapp çöktü mü? Whatsapp Instagram neden açılmıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'da yaşanan erişim sorunu ile ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.



BİP KESİNTİDEN ETKİLENMEDİ

Dünya genelinde yaşanan ve ülkemizdeki kullanıcıların da etkilendiği popüler sosyal medya platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook'da kısa süreli erişim sorununa karşın Turkcell’in geliştirdiği yerli, milli iletişim ve yaşam platformu BiP kullanıcıları kesintisiz bir şekilde iletişimini sürdürdü.

BİP NEDİR?

Tamamen Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen BiP; 10 kişi ile aynı anda grup görüntülü görüşme, mesajlaşırken 100’den fazla dilde anında çeviri, iBAN ya da hesap numarasına gerek duymadan sadece telefon numarasıyla para transferi yapma gibi farklı özellikleri ile öne çıkmıştı. Yerli kullanıcılar kadar yurtdışında da ilgi gören BiP’in 5 milyonu yurtdışında olmak üzere 36.7 milyon indirme ve 11.5 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP 192 ülkede kullanılabiliyor.