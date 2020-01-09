'Zulmü durdurmak için Libya'dayız, taviz yok'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuştu. “Bugün hala Gezi olaylarına halk hareketi, 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyen çıkıyor. Bunlar ya geçmişten ders çıkarmadı ya da planın bir parçası. Gerçekleştirdiğimiz ve başarıyla sonuçlandırdığımız harekatlarla bu terörü de paramparça ettik” diyen Erdoğan, Türkiye’nin Irak’ta da Suriye’de de Akdeniz’de de kendi hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

CEVABI MİLLET VERECEK

“Türk askerinin çöllere gönderilmesi, ülkemizin bataklığa saplanmasından söz edenlerin zihinleri çölleşmiş, gönülleri bataklığa dönüşmüştür. Gölcük’te de söyledim, Gazi Mustafa Kemal’in Libya’da ne işi vardı; Çünkü oraya Türk’ün gitmesi gerekiyordu. Ecdadımızın tarih yazdığı bu yerlerde, sadece adaletsizliği, zulmü gidermek için varız ve davet üzerine ordayız. Bunun için kiminle karşı karşıya olmamız gerekiyorsa çekinmeyeceğiz. Bu yolda atılan her adımın önemi var. Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha ötesinde başladığı gerçeğini anlayamayan kifayetsiz muhterislere en güzel cevabı milletimiz verecektir. Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur.”

Başkan Erdoğan’a sporda, sanatta ve eğitimde önemli başarılara imza atan devlet korumasındaki çocuklar ile engelli çocukların 81 il toprağından oluşturduğu Türkiye haritası hediye edildi.

Devlet korumasındaki bin 304 engelli genç dün yapılan atamalarla kamuya yerleşti. Böylece 2019’da toplam 3 bin 200 kişi kamu kurumlarına yerleşmiş oldu.

BATI GİDEREK ÇÖKÜYOR

“Batı çöküyor, aile diye bir kavram kalmamış. Ama şimdi bizi de tehdit ediyor. Neden 3 çocuk diyorum. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Yıllarca doğum noktasında kısırlaştırma politikası güttüler. Ben tam aksini iddia ediyorum. Nüfusumuzun çoğalması lazım. Aile kurumu dağıldığında nüfus azalmaya başlıyor. Pek çok Batı toplumu yer yüzünden silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla özendirmeye çalışıyorlar. Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna birlikte tavır koymamız gerekiyor.”

ŞEFFAF TOPLUMUN OLMAZSA OLMAZI

Başkan Erdoğan, 10 Ocak C¸alıs¸an Gazeteciler Gu¨nu¨ dolayısıyla bir mesaj yayımladı: “Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşuludur.”

VİCDANINIZI DİNLEYİN

Hatay İskenderun’da evine giderken saldırıya uğrayan Berfin Özek’in yüzüne asit döken sanığa 12 yıl 18 ay hapis verilmesini eleştiren Erdoğan, hakimlere seslendi: “Geçenlerde bir namussuz bir alçak bir kızımızın suratına asti atıyor, mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kanunun en yüksek oranı bu. Ben de diyorum ki; kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın. Kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin. Kadına fiziken ve ruhen şiddet uygulayanın karşısına ilk önce biz çıkarız.”

MİLLİ MARŞI EZBERLEDİ AFFEDİLDİ

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan çocuklar V.E. ve A.Ç, Van Başsavcılığına başvurarak, uzlaşma talebinde bulundu. Suça sürüklenen çocukların talebi V.E’nin Nurullah Genç’in Yağmur şiirini, A.Ç’nin de İstiklal Marşı’nı ezberlemesi ve Erdoğan’dan özür dilemeleri üzerine kabul edildi.