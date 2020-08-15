Yunan, Batı Trakya'yı kaşıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın ve Fransa’nın gerilimi tırmandırdığını belirten Erdoğan, “Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan şu açıklamaları yaptı: “Sismik araştırma yapan gemilerimiz bunun yanında sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor.”

ORUÇ REİS DEVAM EDECEK



“Oruç Reis sismik araştırma yapan gemilerimizden biri ve önemlisi. Bu sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız. Nitekim dün (önceki gün) böyle bir durum söz konusu oldu. Ve Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. Ve sonra da onlar kendi limanlarına çektiler. Akdeniz’de özellikle mesafe itibariyle en geniş kıyıya sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada mesafeleri dahi yoktur. Ayın 23’üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecektir. Sayın Şansöyle Merkel ile bunları konuştuk. Kendisinin bizden ricası, bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içinde süreci geliştirelim dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi Sayın Michel ile de görüştük. Sayın Şansölye de Miçotakis ile de görüşme yaptı. Dilerim Miçotakis’i de bize söylediği noktaya getirmiş olur.”

TÜRKİYE YERE SAĞLAM BASIYOR



Başkan Erdoğan döviz kurundaki hareketlilikle ilgili “Bu hafta içinde ekonomik kurulumuzu toplamak suretiyle değerlendirmeyi yapacağız. Bundan önce de aynı operasyonları dışarıdan yaptılar yapmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye güçlüdür yere sağlam basıyor. Bu konuda çalışmalar sürüyor” diye konuştu.

ABU DABİ ELÇİSİNİ ÇEKİYORUZ



Başkan Erdoğan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmayla ilgili şunları söyledi: “Dışişleri Bakanıma talimatı verdik. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin’i yedirmedik, yedirmeyeceğiz.”

MISIR İSTİHBARAT ÖRGÜTÜYLE GÖRÜŞÜYORUZ



Mısır ve Yunanistan arasında yapılan Deniz Yetki Alanı anlaşmasına değinen Erdoğan, “Bu konuda ben Mısır’ı anlamakta zorlanıyorum. Mısır bir taraftan istihbarat örgüt vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme farklı şeyler söylüyor.

Burada yanlış anlamalar var diyor. İstihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle görüşmeleri sürdürüyor” dedi.

YUNANİSTAN BATI TRAKYA TÜRKLERİNİ HEDEF ALDI!



SOYDAŞLARIMIZI KORURUZ



Yunan komandoların Batı Trakya’daki Türk köyünde silahlı tatbikat yapmasının yankıları sürerken Başkan Erdoğan, “Biz soydaşlarımızı yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız” dedi.

Yunanistan’la Akdeniz’deki gerginliğin ardından Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik tepki çeken girişimlerde bulunuldu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında korkuya neden oldu. Başkan Erdoğan “Batı Trakya’da soydaşlarımızın kabristanlarını biliyorsunuz taradılar. Bunlar tabii hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız. Bunu da çok açık net söylemiş oluyorum” dedi.

Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi. Batı Trakya Türkleri Federasyonu “Askeri sokaklara indirerek Türk toplumunu korkutmak akıl alır gibi değil. AB üyesi ülkede bunları yaşamak korkutucu” açıklaması yaptı.

Yunan komandolar Türk köyünün ve mezarlığının içinde tatbikat yaptı.

YUNAN FİRKATEYNİ LİMANA ÇEKİLDİ



KEMAL REİS BU HALE GETİRDİ



Başkan Erdoğan’ın “Kemal Reis gerekeni yaptı” dediği Yunan firkateyni Lemnos’un yaşanan sürtünmeden sonraki fotoğrafı yayınladı. Fotoğrafta geminin burnunda aldığı hasar açık bir şekilde görülüyor. Geminin kızağa çekildiği belirtiliyor. Kathimerini gazetesi, Yunan yetkililerin yorum yapmadığının altını çizdi. Yunan basınında ise “Bu donanma ile mi Türkleri durduracağız” yorumları yapıldı.