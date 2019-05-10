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  3. Yüksek Seçim Kurulu kararı sonrası merak ediliyordu! Oy kullanamayacaklar

Yüksek Seçim Kurulu kararı sonrası merak ediliyordu! Oy kullanamayacaklar

Yüksek Seçim Kurulu kararı sonrası merak ediliyordu! Oy kullanamayacaklar

YSK’nın İBB Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul’daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta, 23 Haziran Pazar günü yeniden sandığa gidecek.

- 31 Mart seçimine katılan siyasi partiler, bu seçime de katılabilecek. 

- Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar, ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

- Seçim sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek. 

- Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran’da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.

- 31 Mart’ta askerde olup 23 Haziran’a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.   

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