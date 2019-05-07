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  3. YSK'nın kararının ardından İstanbul'da tencere tava sesleri

YSK'nın kararının ardından İstanbul'da tencere tava sesleri

YSK'nın kararının ardından İstanbul'da tencere tava sesleri

YSK'nın İstanbul seçimlerini usulsüzlük nedeniyle iptal etme kararının ardından CHP'nin kalesi olarak görülen ilçelerden, tencere tava sesleri yükselmeye başladı. Gece boyu tencere tavacılar pencere ve sokaklardan YSK'nın hukuki kararını hiçe sayarak protesto eylemleri gerçekleştirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerin iptal edildiğini ve 23 Haziran'da yeniden seçim yapılacağını açıkladı.

CHP'NİN KALELERİNDE TENCERE TAVACILAR ORTAYA ÇIKTI

Kararın açıklanmasıyla birlikte İstanbul'un bazı mahallelerinde eylemler başladı.

Şişli'de tencere ve tavalarla camlara çıkan vatandaşlar, tepkilerini ses çıkararak gösterdi.

TENCERE TAVACILAR SOKAĞA İNDİ

YSK'nın İstanbul seçimlerini usulsüzlük nedeniyle iptal etme kararının ardından CHP'nin kalesi olarak görülen ilçelerden, tencere tava sesleri yükselmeye başladı. Gece boyu tencere tavacılar pencere ve sokaklardan YSK'nın hukuki kararını hiçe sayarak protesto eylemleri gerçekleştirdi.

TENCERE TAVACILAR İLK GEZİ'DE ORTAYA ÇIKTI

Tencere tava eylemi ilk kez Gezi Kalkışması ile hükümeti devirmeye çalışan güç odaklarının kitlesel olarak 2013 yılında başlattığı bir eylemdi. Daha sonra olaylar hakkında hazırlanan savcılık iddianamesinde Gezi Kalkışması bir terör eylemi olarak kayıtlara geçmişti.

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