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  3. YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak

YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak

YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak

Yüksek Seçim Kurulu toplantısı sona erdi, gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi için gözler yine Yüksek Seçim Kurulu'nda.

Kurulun İstanbul seçimleriyle ilgili toplantısı sona erdi. 

Bugün açıklanması beklenen gerekçeli kararın bugün açıklanmayacağı öğrenildi.

Gerekçeli karar metninin hayli uzun olduğu bu sebeple metnin incelenme aşamasının da uzun sürdüğü bu sebeple kararın yarın veya çarşamba günü açıklanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

4'e karşı 7 oy ile alınan seçimin yenilenmesi kararının tüm ayrıntıları gerekçeli kararda yer alacak.  

YSK yedek üyelerin oy kullanması ile ilgili itirazı reddetti. 11 üye ile karar alınmasında Anayasa'ya aykırı bir durum olmadığına karar verildi.

(TRT Haber)

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