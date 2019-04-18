YSK, HDP'nin KHK'lı adaylara mazbata verilmemesi yönündeki karara yaptığı itirazı reddetti
YSK, KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara yapılan itirazı reddetti.
Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ye itirazda bulunulmuş, YSK de KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermişti. Bu adaylar yerine ikinci en çok oyu alan adaya mazbata verilmesi kararlaştırılmıştı.
HDP, YSK'nin bu kararına itiraz etti. HDP'nin itirazını bugün görüşen YSK, talebi oy çokluğuyla reddetti.
(AA)