YSK'dan CHP'ye ret

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK)CHP ve İyi Parti'nin (İP), İstanbul’daki tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin iptali için “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle ayrı ayrı yaptıkları başvuruları reddetti.

CHP, “sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı” gerekçesiyle İstanbul’da 31 Mart 2019’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesi nedeniyle, İstanbul’daki tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin iptali için “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle YSK’ye başvurmuştu. İP de aynı talepte bulunmuştu. Kurul, CHP ve İP’in sandık kurullarının teşekkülündeki usulsüzlükler nedeniyle İstanbul’daki tüm seçimlerin iptali ile 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesi istemlerini reddetti.