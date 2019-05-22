YSK, muhalif üyelerin karşı oylarını güncelleyip gerekçeli kararını açıklayacak

“İstanbul’da seçimler 23 Haziran’da yenilensin” diyen yedi üyenin, seçimin iptaline dönük gerekçeyi geçen hafta tamamladığı ve ekleri ile birlikte 214 sayfalık bir gerekçe yazıldığı öğrenildi.

Daha önce karşı oylarını kaleme alan dört muhalif üye ise gerekçeli kararın kendilerine dağıtılmasının ardından AK Parti’nin dilekçesindeki bazı konulara da yer verildiğini görünce muhalefet şerhlerini bu hususlar ışığında güncellemek istedi ve ek süre talep etti.

İptal kararına muhalefet eden üyelerin bu talebi kabul edilince gerekçeli kararın açıklanması ertelendi.

YSK, bu hafta da toplantılarına devam edecek. Muhalif üyelerin karşı oylarını güncelleyip son şeklini vermelerinin ardından gerekçeli kararın kısa sürede ilan edileceği bildirildi.

YSK, AK Parti’nin olağanüstü itirazını kabul ederek, 6 Mayıs’ta dörde karşı yedi oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti.

(Süperhaber)