Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0833
  • 6,7895
  • 248.989
  • 85.318
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. YSK, muhalif üyelerin karşı oylarını güncelleyip gerekçeli kararını açıklayacak

YSK, muhalif üyelerin karşı oylarını güncelleyip gerekçeli kararını açıklayacak

YSK, muhalif üyelerin karşı oylarını güncelleyip gerekçeli kararını açıklayacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararı açıklanmadı. Sebebi ise muhalif üyelerin karşı oylarını güncelleyip son şeklini vermelerinin ardından kararı ilan edilecek olması.

“İstanbul’da seçimler 23 Haziran’da yenilensin” diyen yedi üyenin, seçimin iptaline dönük gerekçeyi geçen hafta tamamladığı ve ekleri ile birlikte 214 sayfalık bir gerekçe yazıldığı öğrenildi.

Daha önce karşı oylarını kaleme alan dört muhalif üye ise gerekçeli kararın kendilerine dağıtılmasının ardından AK Parti’nin dilekçesindeki bazı konulara da yer verildiğini görünce muhalefet şerhlerini bu hususlar ışığında güncellemek istedi ve ek süre talep etti.

İptal kararına muhalefet eden üyelerin bu talebi kabul edilince gerekçeli kararın açıklanması ertelendi.

YSK, bu hafta da toplantılarına devam edecek. Muhalif üyelerin karşı oylarını güncelleyip son şeklini vermelerinin ardından gerekçeli kararın kısa sürede ilan edileceği bildirildi.

YSK, AK Parti’nin olağanüstü itirazını kabul ederek, 6 Mayıs’ta dörde karşı yedi oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti.

(Süperhaber)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Çiğnenmiş sakıza 14.000 dolar ödedi
Helin Avşar'ın son hali herkesi şaşırttı
Ünlü model sevgilisini bıçakladı!
Afrika'da can suyu oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobilini kullandı. MHP´nin sosyal m

Bahçeli, Klasik Otomobili ile Başkent Caddelerini Gezdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ordulu balıkçıların Romanya açıklarında saldırıya uğradığı iddiası

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu