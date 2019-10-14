'YPG'yi NATO'ya mı aldınız!'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi’nde gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi. Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili bilgilendirme yapan Erdoğan, toplantıya gelmeden önce Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Almanya’nın, Türkiye’ye silah satışını durdurma kararına tepki gösteren Erdoğan, Merkel’e “Terör örgütünü NATO’ya aldınız da benim mi haberim yok” dediğini aktardı.

ADANA MUTABAKATI VAR

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Operasyonumuzun ardından ülkemizi ekonomik ve silah satışı ile ilgili yaptırımlarla tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye’yi böyle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor. Biz Suriye’de neden varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor. Adana Mutabakatı ile Suriye’ye girdik. Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Ülkemiz 35 yıldır terör tehdidi altındadır.”

HİSAR VE SİPER GELİYOR

Türkiye’nin geliştirdiği yerli silah sistemleriyle ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Hisar’ı bizim mühendislerimiz, bizim milletimiz yapmıştır. Hisar projesi askeri üs, liman ve tesislerin hava tehditlerinden korunmasını amaçlıyor. Dün yapılan başarılı testin ardından Hisar’ın seri üretimine başlıyoruz. Sıra artık Patriot, S-400 benzeri sistemlere geldi. Onların Patriot’u varsa bizim de Siper’imiz olacak.”

"Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Milletimiz 35 yıldır terör tehdidi altında."

BATI’YI TAHRİK ETMEK İSTİYORLAR

Başkan Erdoğan, PYD’nin 785 DEAŞ’lı tutuklunun kaçtığını açıkladığına işaret ederek, “Tabii, bunu bilerek yapıyor. Bu aslında bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika’yı tahrik etmek istiyor veya Batı’yı tahrik etmek istiyor. Çünkü, İngiltere’yle konuştuğumda, yani Boris (Johnson) aynı şeyi söylüyor. (Angela) Merkel ile konuşuyorum aynı şeyi söylüyor. ‘Peki, bu DEAŞ’lıları ne yapacaksın?’ falan gibi ifadeler kullanılıyor. Biz bu noktada, bu karar açıklandığı anda -ki bunun cevabını verecek olan bize Amerika’dır- derse ki ‘Tamam biz teslim ediyoruz.’ dediği anda biz gerekli tedbiri alır ve bunu yaparız” diye konuştu.

AKAR 3 PARTİYİ BİLGİLENDİRECEK

Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili harita üzerinde bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün 3 siyasi partinin genel başkanını da bilgilendirecek. Akar; 12.30’da İyi Parti’yi, 16.30’da CHP’yi, daha sonra MHP’yi ziyaret edecek.

35 KM DERİNE İNİLECEK

Başkan Erdoğan, harekâtta 35 km derine kadar inileceğini, terör örgütü bölgeyi tamamen terk edene kadar kesinlikle durulmayacağını açıkladı.

Harekâtla ilgili rakamlar açıklayan Başkan Erdoğan, “30-35 km’lik derinliğe kadar ineceğiz’’ dedi. Erdoğan şu bilgileri verdi: “Önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 140 vatandaşımız da yaralandı. Bildiğimiz gibi bu 18 vatandaşımızın arasında 9 aylık Suriyeli Muhammedimiz de var. Babasıyla görüştüm. Süleyman (Soylu) Bey kardeşimiz de ziyaretlerine gitmişti. Kendisiyle de görüştüğümde, yani 9 aylık evladını kaybetmiş babadan o cesamet, o sabır, o tahammül hakikaten her türlü takdirin üzerindedir ve harekât alanında da 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit olmuştur. 27 askerimizle 57 Suriye Milli Ordusu mensubu yaralanmıştır. Buna karşılık ölü, yaralı ve teslim alma olarak etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490 olmuştur. Bu 490’ının 440’ı öldürülmüş olanlar. Bunların içinde 26 yaralı var ve 24 tane de teslim alınan var. İçeri girerken son nihai tablo bu. Şu ana kadar kontrol altına alınan alanın büyüklüğü 109 kilometrekaredir.”

TERÖRLE ‘ARABULUCULUK’ OLMAZ

Başkan Erdoğan, terör örgütüyle Türkiye arasında ‘arabuluculuk’ öneresinde bulunan bazı liderlere de sert tepki göstererek şunları söyledi: “Bazı devletler bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya kalkıyor. Siz ne zaman bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz? Önce yaklaşımını düzelt. Biz bu işe bir haftada, bir ayda hazırlanmadık. Aylardır bunun çalışmalarını yapıyoruz.”

DURUŞUMUZA UYMAZ

Erdoğan şöyle devam etti: “Bunlar terörist. Biz ırkçı değiliz. Bunlar aynı zamanda tam manasıyla ırkçı. Teröristmiş önemli değil diyor. Bunlar kimleri öldürdü? 4 milyon mültecinin 400 bini Kürt, 3 milyon 600 bini de Arap. Bunlara biz bakıyoruz. Ayrım yok. Ezidi’si var, Hıristiyan’ı var.. Bunlar da kaçtı. Onlara da biz bakıyoruz. Biz dini azınlıkları asla bir kenara koymadık, gereken bütün hassasiyeti gösterdik. Teröristlerle masaya oturmak gibi bir şeyi asla yapamayız. Bugüne kadar aldığımız siyasi terbiyeyle bağdaşmaz. Cibilliyetimize de tarihi duruşumuza da uymaz.”

MERKEL’DEN ‘DURUN’ ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Türkiye’ye, Suriye’deki askeri operasyonuna derhal son verme çağrısı yaptığı açıklandı. Almanya hükümeti, Başkan Erdoğan’ın talebiyle iki lider arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirterek, “Başbakan, askeri operasyona derhal son verilmesi gerektiğini savundu” dedi.

SINIRA TERÖR DEVLETİNE İZİN VERMEYİZ

Erdoğan “Harekatın teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır. Sivillerin zarar görmemesi için gösterdiğimiz hassasiyet bunun en büyük ispatıdır. Tek bir masumun burnunun kanamaması için gayret gösteriyoruz. Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması asla söz konusu değildir. Bu operasyonda en büyük desteği Suriyeli Kürtlerden alıyoruz. Biz Kürtlere değil, PKK, onun yan kuruluşları olan PYD / YPG’ye karşı operasyon yapıyoruz. Biz Suriye’nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye’deki varlığımızın tamamen kendi sınırlarımızın güvenliği ile sınırlı olduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

ARAP BİRLİĞİ’NE: BİR TÜRKİYE ETMEZSİNİZ

Arap Birliği’nin Türkiye aleyhindeki kararına değinen Erdoğan, şöyle konuştu: “İnsanoğlu bir garip. Arap ligi malum, bir karar aldı. Filistin katılmadı. Şimdi sadece bir elçi göndermişler o da konuşmamış, aldığımız bilgi o. 3 tane ülke bu işe katılmadı, Katar, Somali, Libya. Burada teröristlerle mücadeleyi verirken kimleri kurtarıyoruz? Yerlerinden edilmiş olan Arapları. Bunlar ortada iken Arap Ligi kalkıyor Türkiye aleyhine karar çıkartıyor. Bunlara ne denir? Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz. Suriye’nin topraklarında bizim gözümüz yok.”