(YPG) Savaştı ama onlara muazzam para ödendi

ABD Başkanı Donald Trump, çekilme açıklamasından sonra Twitter’dan hem kararını savundu hem de kararını eleştirenleri tatmin etmek için Türkiye’ye ‘şartlı tehditlerini’ yineledi.

DAEŞ’i yüzde 100 yendiklerini belirten Trump, çoğu Avrupalı binlerce militanı yakaladıklarını, ancak Avrupa ülkelerinin onları geri almayı kabul etmediğini söyledi.

TÜRKİYE İLE (PKK) SAVAŞINI GECİKTİRDİM

Trump, ‘Kürtler’ dediği terör örgütü YPG’yi kastederek, “Kürtler bizimle birlikte savaştı ama bunu yapmaları için çok para ödendi ve ekipman verildi” ifadesini kullanırken, YPG’nin PKK ilişkisini de itiraf etti: “Türkiye ile on yıllardır savaşıyorlar. Ben bu savaşı 3 yıllığına geciktirdim ama bizim artık bu sonu olmayan, çoğu aşiretler arasındaki saçma savaşlardan çıkmamızın ve askerlerimizi eve getirmemizin zamanı geldi.”

Trump şöyle devam etti: “Biz çıkarımız varsa savaşırız ve sadece kazanmak için savaşırız. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi bu durumla kendileri başa çıkmak ve ‘mahallelerindeki’ yakalanmış IŞİD (DEAŞ) savaşçıları ile ne yapacaklarını düşünmek zorundalar. Hepsi IŞİD’den nefret ediyor, yıllardır düşmanlar. Biz 7 bin mil uzaktayız, eğer IŞİD bize yaklaşırsa onları yeniden mahvederiz.”

İKİNCİ MESAJDA TEHDİT DİLİ

Trump, bu açıklamalarına gelen tepkiler üzerine yine Twitter’dan Türkiye’ye karşı mesajlar da verdi.

Donald Trump, “Türkiye benim harika ve emsalsiz mantığım çerçevesinde sınırı aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini tamamen yerle bir ederim. (Daha önce yaptım!)” diye yazdı.

Trump, daha önce Türkiye’de tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson üzerinden yaşanan kriz sırasında da Twitter’dan benzer bir mesaj paylaşmıştı.

‘KÜRTLERLE DEĞİL PKK İLE İŞ TUTTUK’

Ancak Trump, sonraki mesajlarında da, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran’ın, Türkiye’nin olası operasyonuna destek veren paylaşımlarını yeniden paylaştı.

Dorian, “Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye’yi Rusya’nın kollarına atıyorduk” diye konuştu.

Dorian, Ocak 2018’de Washington’da katıldığı bir panelde, Anadolu Ajansı’nın çektiği videoyu kullanarak, “Suriye’nin kuzeyinde gördüklerinize şaşırıyor musunuz? Ben şaşırmıyorum. Ocak 2018’de Obama’nın bizi Türkiye’ye ilişkin koyduğu ikilemi açıklamıştım” mesajını da paylaştı. Donald Trump, Dorian’ın iki mesajını da yeniden paylaştı.



'ERDOĞAN İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR'

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından da gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı.

Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu dile getiren Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "iyi ilişkileri" olduğunu kaydetti.

Trump, "Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi." ifadesini kullandı.

"BİZİM BATAĞA GİRDİĞİMİZİ GÖRMEKTEN EN ÇOK ONLAR MUTLU OLURDU"

Başkan Trump, Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği bölgede 50 civarında ABD askeri bulunduğunu ve bunlara zarar gelmesini istemediğini belirterek, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a bizden kimseye zarar vermemelerini, bunun büyük bir sorun olacağını söyledim. Türkiye uzun süredir düşmanı olan PKK ile savaşıyor. Tüm bunların Obama yüzünden başladığına dair bugün bazı haberler okudum. Obama, Türkiye ve PKK arasında bir savaş başlattı." ifadelerini kullandı.

Daha önce Rahip Brunson konusunda Türkiye'nin ekonomisine büyük zararlar verdiğini savunan Trump, "Türkiye'ye bizim düşündüğümüzün dışında bir şey yaparlarsa, büyük oranda yok edilmiş bir ekonomi ile karşı karşıya kalacaklarını söyledim." diye konuştu.

Trump, ABD'nin DEAŞ'ı büyük oranda yendiğini ifade ederek, artık bu konuda işin bölgedeki diğer ülkelere düştüğünü belirtti.

"ARTIK EVE DÖNME ZAMANI"

Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine DEAŞ mensubu vatandaşlarını almaları gerektiğini söylediğinin ancak bu ülkelerin bunu kabul etmediğinin altını çizen Trump, ABD'nin elinde şu anda aileleri ile birlikte yaklaşık 60-70 bin DEAŞ mensubu olduğunu vurguladı.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'artık bunlar sizin sorumluluğunuzda olacak' dedim. Kimler sorumlu olacak? Rusya, Türkiye, İran, Irak, Suriye ve bu bölgedeki herkes sorumlu olacak. DEAŞ tüm bu ülkelerin can düşmanı. Ve tüm bu ülkeler en az bizim kadar DEAŞ'tan nefret ediyor." diye konuştu.

"İSTİŞARELER YAPTIM"

Trump, Suriye kararı konusunda ilgili kişilerle istişareler yaptığına dikkati çekerek, "8 ay önce de bu kararı verdiğimde yine istişare etmiştim. 2 bin kadar askerimizi orada bıraktık ve sonra onları yavaş yavaş azalttık fakat ne zaman ki DEAŞ’ı yendik, orada 40 yıl daha kalmak istemediğimi söyledim. Kalsak bir şey değişmeyecekti, sonuç aynı olacaktı." dedi.

Trump, bölgede polislik yapmak istemediklerini vurgulayarak, "Oradaki askerlerimizi artık evlerine getirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, PKK'yı kastederek, "Türkiye ile bazı Kürtler arasında uzun yıllara dayanan doğal bir savaş var." değerlendirmesini yaptı.

"ARTIK EVE DÖNME VAKTİ"

ABD’nin oradan ayrılıyor olmasından en fazla Rusya ile Çin'in hayal kırıklığı yaşadığını savunan Trump, "Bizim batağa girdiğimizi görmekten en çok onlar mutlu olurdu. Burada milyarlarca dolar harcadığımızı görüp seviniyorlardı. Şu anda yapmamız gereken şeyi yapıyoruz. Artık eve dönme vakti geldi." dedi.

Trump ayrıca Suriye veya başka bir ülkeden bir Amerikan askerinin ölüm haberini almanın kendisi için en zor şey, bu askerlerin ailelerine taziye mektubu yazmanın da çok zor olduğunu söyledi.

Donald Trump, "Orada istediğiniz kadar kalın sonunda aynı şey olacaktı. Eğer kalsanız sonunda yine aynı sorunlarla yüzleşecektiniz. O yüzden şu anda doğru olan şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Ben tüm seçim süreci boyunca bunları söyledim zaten, bazılarına sürpriz olsa da ben bunları söylemiştim." şeklinde konuştu.

(AA)