04 Ocak 2021 Pazartesi 00:58 | Son Güncelleme:
Yeni yılda darbecileri tazminat davaları bekliyor
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, can kaybının yanı sıra maddi hasara neden olan darbeciler hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Muğla, Malatya ve Şırnak'ta toplam 126 milyon 736 bin 49 liralık maddi tazminat davaları açıldı.
FETÖ elebaşı Gülen ile darbe eylemlerini yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyeleri ve ihanet girişimini Akıncı Üssü’nde yöneten 4 sivil imam tazminat davaların tamamında davalı olarak yer alıyor.
BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
Davalıların, eylemleri nedeniyle doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu olduklarına yer verilen dava dilekçelerinde ayrıca mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davaları beklenmeksizin taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması da talep edildi.
15 Temmuz’da darbecilerin hedef aldığı yerlerden biri de Ankara’daki Türksat Genel Müdürlüğü oldu.