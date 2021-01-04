Yeni yılda darbecileri tazminat davaları bekliyor

FETÖ elebaşı Gülen ile darbe eylemlerini yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyeleri ve ihanet girişimini Akıncı Üssü’nde yöneten 4 sivil imam tazminat davaların tamamında davalı olarak yer alıyor.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Davalıların, eylemleri nedeniyle doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu olduklarına yer verilen dava dilekçelerinde ayrıca mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davaları beklenmeksizin taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması da talep edildi.

15 Temmuz’da darbecilerin hedef aldığı yerlerden biri de Ankara’daki Türksat Genel Müdürlüğü oldu.