'Yeni Mondros oyunlarını bozuyoruz'

Başkan Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’ne katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Türkiye’deki medya kuruluşlarının tüm mecralarda kendilerini yenileme çabalarını takip ettiğini belirterek, deprem sonrası sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dikkat çekti. “Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, eğitimcisiyle hepimize düşen görev iyilikleri, güzellikleri, hayırlı işleri teşvik etmek, kötülüklerin, yanlışların, çirkinliklerin önüne geçmeye çalışmaktır” dedi. Erdoğan, Türkiye’ye yönelik oyunlara dikkat çekerek şöyle devam etti: “28 Ocak tarihi Misak-ı Milli beyannamesinin açıklanışının 100. yıl dönümüydü. Lafa gelince cumhuriyetçiliği kimseye bırakmayanların Misak-ı Milli ruhundan bile habersiz olduklarının en somut ispatı, bugün takip ettikleri siyasetleridir. Misak-ı Milli ile Mondros’u yırtıp atmıştık bugün yürüttüğümüz siyasetle de bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz.”

KUDÜS SATILIK DEĞİL

ABD’nin sözde Ortadoğu barış planına tepki gösteren Erdoğan, “Yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması, bu bir işgal projesidir. Utanmadan, sıkılmadan dünyaya diyorlar ki ‘Filistin’e yeni haklar getiriyoruz.’ Bırakın bu yalanı, kimi aldatacaksınız” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Trump yanına almış malum kişiyi, hitap ediyorlar ve toplayacakları alkışlara bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyanın kaderini değiştiremezsiniz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir. Kimse, bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın deme edepsizliğine girmesin. Binlerce Filistinli kardeşim bu mücadeleyi kanları pahasına vermeye devam edecektir, bizler de buna hazırız.”

CİRİT ATIYORLAR

Terör konusuna da değinen Erdoğan, “Dünyanın tüm güçlerinin cirit attığı yerlerde, Türkiye en temel haklarını savunmak için varlık gösterince adeta kıyamet kopartılıyor” dedi. “İstiklalimize kasteden darbecileri bağırlarına basanlar verdiğimiz şehitleri ve gazileri yok sayıyor. Şu anda Almanya’nın caddelerinde PKK’lı teröristler FETÖ, DEAŞ cirit atıyor, utanın” diye konuştu.

BİRİLERİ HÂLÂ LİBYA’DA NE ARADIĞIMIZI ANLAMASA DA MİLLET FARKINDA

Türkiye’nin 17 yılda demokrasi ve ekonomide kat ettiği büyük mesafenin ardından çok farklı bir noktaya geldiğini belirten Erdoğan, “Ülke olarak artık küresel sistemin birinci liginde mücadele ediyoruz. Bu sayede kurulan tuzakları aşabildik. Her ne kadar birileri hâlâ Suriye’de ne yaptığımızı, Doğu Akdeniz’de neyin peşinde olduğumuzu, Libya’da ne aradığımızı anlamıyor olsa da milletimiz her şeyin farkında” dedi.