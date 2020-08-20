Yeni Fransız elçi Türkiye doğumlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Fransa Büyükelçisi Herve Magro ve Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç’i ayrı ayrı kabul etti. Güven mektubu sunan büyükelçiler daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Charles Fries’den boşalan Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği görevine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Herve Magro atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sunarak resmen görevine başlayan Fransa’nın eski İstanbul Başkonsolosu Magro’nun Türkiye doğumlu olduğu ve çok iyi derecede Türkçe konuştuğu öğrenildi. Fransa ile Türkiye arasında ilişkilerin gerildiği bir dönemde Büyükelçi Magro’nun atanması iki ülke arasında yaşanan sorunların karşılıklı diyalogla çözülmesi açısından bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

