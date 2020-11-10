Yeni dünyada kurucu rol

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansı’nda koronavirüs salgını sonrası dünyanın geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Küresel sistem böyle devam etmez. Türkiye, yeni dönemin kurucularından olmak zorunda” diyen Erdoğan, “Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğilimi ve bölgeselleşme önem kazanıyor. Tedarik zincirleri yeniden paylaşılıyor, üretim ve lojistik merkezleri belirleniyor, yeni bölgesel ittifaklar kuruluyor, siyasi ve ekonomik arena yeniden şekilleniyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları kaydetti: “Şimdiye kadar 1 milyon 300 bin insanın hayatına malolan salgın dünya genelinde üstü örtülen birçok çarpıklığın gün yüzüne çıkmasını sağladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği avantajları en verimli şekilde kullanarak süreci yönettik. Sadece sınırlar içinde değil, yurt dışında bulunan insanlarımızı da sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Sizlerin ve ekiplerinizin olağanüstü çabalarıyla, yurt dışında zor durumda kalan vatandaşlarımıza yardım elini uzattık.”

BÖYLE DEVAM EDEMEZ



“Hastalığın bir süre daha bizimle olacağı anlaşılıyor. Hasta ve vefat sayıları ürkütücü boyutlara ulaştı. İnşallah bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğimize de inanıyorum. Salgınla birlikte dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğini görüyoruz. Uluslararası kuruluşlar yeni dönemi okumakta çaresiz kalıyor. Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir. Hasta ve vefat sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığını görüyoruz. Bu dönemi de kendi özgün politikalarımızla yönetmeye çalışıyoruz. Karamsarlığa kapılmadan, dengeli, uygulanabilir anlayışla hareket ediyoruz. Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaratmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz.”

AZERBAYCAN MESAJI



Erdoğan, Azerbaycan Bayrak Günü mesajı yayımladı: “Türkiye, Dağlık Karabağ’ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce dalgalanana kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir.”

AB STRATEJİK KÖRLÜKTEN BİR AN ÖNCE KURTULMALI



Başkan Erdoğan, “Avrupa Birliği’nin, Türkiye’yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz” dedi.

AB’yi eleştiren ve “İslam düşmanlığı devlet başkanlığı nezdinde teşvik ediliyor, destekleniyor” diyen Erdoğan, “İslam düşmanlığıyla mücadele etmek, hem inancımızın hem de yurt dışındaki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir” diye konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

TEHDİT İŞE YARAMAZ



“Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı ve soğukkanlı davrandık. Bu meselede haklı olmanın ülkemize sağladığı özgüvenle hareket ediyor, müzakere masasından asla kaçmıyoruz. Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi kendisinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Tehdit, şantaj dilinin hiçbir fayda sağlamayacağı artık anlaşılmalıdır.”

BÜYÜKELÇİLER ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı’na katılan Türk büyükelçilerle Anıtkabir’i ziyaret etti. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle sadece merkezde görev yapan büyükelçilerin hazır bulunduğu ziyarette Bakan Çavuşoğlu Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

İNSANİ DIŞ POLİTİKA



Anıtkabir merdivenlerinde çekilen hatıra fotoğrafının ardından Çavuşoğlu, Anıtkabir özel defterine “Şanlı eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl önce açtığınız yolda bugün emin adımlarla ilerliyor. Dünyanın her köşesine yayılan 248 temsilciliğimizle girişimci ve insani bir dış politika uyguluyoruz” diye yazdı.

ŞEHİT ELÇİLER UNUTULMADI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Şehitliği’ne ziyarette bulundu. Çavuşoğlu’na, Bakan Yardımcıları Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Büyükelçi Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran eşlik etti. Çavuşoğlu, saygı duruşuyla başlayan törende, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehitlikteki anıta çelenk koydu. Törenin sonunda Çavuşoğlu Bakan Yardımcılarıyla, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

ERDOĞAN BÜYÜKELÇİLERE BiP MEET’TEN SESLENDİ



Pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl dijital ortama taşınan büyükelçiler buluşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’un da katılımı ile Turkcell mühendislerinin geliştirdiği video konferans platformu BiP Meet üzerinden gerçekleşti. Başkan Erdoğan, 149 bölgede görev alan büyükelçilerle BiP Meet üzerinden dijital ortamda bir araya geldi.

ÇEVİRİMİÇİ TOPLANTI



Erdoğan “Bu toplantımız ilk çevrimiçi büyükelçiler konferansı olmasının yanı sıra bu çapta yerli yazılımla gerçekleştirilen ilk resmi programdır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizi bu teknolojik altyapıda ülkemize kazandıran Türk mühendislerini de ayrıca kutluyorum” dedi.