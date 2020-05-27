Yassıada'nın yası bitiyor

OSMAN NURİ CERİT



Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2015 yılında başlatılan ve ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’na dönüştürülecek olan Yassıada projesinde sona gelindi. Çalışmaları tamamlanan adanın açılışını Başkan Erdoğan yapacak, törene MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak. Ada, tarihsel sürecin izlerini ziyaretçilere aktaracak şekilde dizayn edildi.

Müzenin içinde barındırdığı tarihi objelerle geçmişi, mimarisindeki modern ve geometrik formlarıyla da geleceği yansıtacak şekilde kurgulanmasına önem verildi.

24 saat ziyaretçilere açık olarak tasarlanan adada, yaşanan dramlar gözler önüne serilecek. Ziyaretçilerin 27 Mayıs Darbesi sonrası adada yaşanan yargılamaları gerçek mekânlarında gezerek hissetmeleri sağlanacak. Binada balmumu heykeller ve dönemin objeleriyle canlandırmalar da yapılacak.

Müzecilikte yeni bir dönem olarak tabir edilen Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi’nde, Adnan Menderes’in doğumundan itibaren, çocukluğu, yaşadığı başarıları, kazandığı zaferler ve çektiği zorluklar izletilecek.