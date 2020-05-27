Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7713
  • 7,4224
  • 371.587
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Yassıada'nın yası bitiyor
27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:

Yassıada'nın yası bitiyor

Yassıada'nın yası bitiyor

Menderes ve arkadaşlarının idama mahkûm edildiği Yassıada, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak Başkan Erdoğan tarafından milletin hizmetine açılıyor.

OSMAN NURİ CERİT 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2015 yılında başlatılan ve ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’na dönüştürülecek olan Yassıada projesinde sona gelindi. Çalışmaları tamamlanan adanın açılışını Başkan Erdoğan yapacak, törene MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak. Ada, tarihsel sürecin izlerini ziyaretçilere aktaracak şekilde dizayn edildi.

Müzenin içinde barındırdığı tarihi objelerle geçmişi, mimarisindeki modern ve geometrik formlarıyla da geleceği yansıtacak şekilde kurgulanmasına önem verildi.

24 saat ziyaretçilere açık olarak tasarlanan adada, yaşanan dramlar gözler önüne serilecek. Ziyaretçilerin 27 Mayıs Darbesi sonrası adada yaşanan yargılamaları gerçek mekânlarında gezerek hissetmeleri sağlanacak. Binada balmumu heykeller ve dönemin objeleriyle canlandırmalar da yapılacak.

Müzecilikte yeni bir dönem olarak tabir edilen Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi’nde, Adnan Menderes’in doğumundan itibaren, çocukluğu, yaşadığı başarıları, kazandığı zaferler ve çektiği zorluklar izletilecek.


Trump yeni bir savaş başlattı... 'Başkan olarak buna izin vermem'
Yasak kalktı, esnaf akın etti!
Uyarı üstüne uyarı geldi... Dikkat! Günlerce sürecek
ABD müdahale edecekti! Peş peşe geliyorlar... İran tarih verdi
Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarparak kaçtı
MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kara yolları onlara kaldı! Objektiflere yansıyan kareler...

ŞOK 27 Mayıs - 2 Haziran aktüel ürünler kataloğu çıktı!