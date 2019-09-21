'Yaşanabilir marka şehirler kuracağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi’ndeki 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde konuşma yaptı. Erdoğan, “Şehirlerimize kendimize nasıl ihtimam gösteriyorsak öyle bakmalıyız. Yaşanabilir şehirler, marka şehirleri mutlaka kuracağız” dedi. Şehirlerin mekanla insanın buluştuğu yerler olduğunu, medeniyetlerin de şehirlerde inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, her medeniyetin kendi inanç, ahlak, sanat ve felsefe anlayışı çerçevesinde şehri tanımladığını ve şekillendirdiğini söyledi.

ŞEHİR KÜLTÜRÜ KORUNACAK

Erdoğan şöyle devam etti: “Göğe değil, toprağa yakın olmanın faziletini anlatıyoruz. Hem medeniyetimizin izlerini koruyacak hem modern dönemin şartlarına uyum sağlayacak hem de küreselleşen dünyada ‘Ben de varım’ diyebilen şehirler kuracağız. Geleceğin dünyasında şehirlerini yenilerken şehir kültürünü, şuurunu ve ruhunu korumuş devletlerin arasında yer alacağız. Bunun için önce kendi hazinemizi tüm unsurlarıyla keşfedecek, sahiplenecek, hazmedeceğiz.”

NEDEN ‘ARENA’ DİYORUZ

Erdoğan şunları kaydetti: “Şehirleri inşa ve imar eden bir ecdadın torunlarıyız biz, farklıyız. Öyle arenalar vesaire. Bununla ilgili olarak da bazı dostlara öyle dedim, ‘Kapalı spor salonuna arena adını veriyorsunuz’ Ne demek arena? Roma’yı biz arenalarıyla tanıyoruz ama bizim ecdadımız bu tür şeyler inşa etmedi.”

TEKNOFEST’E DAVET

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün TEKNOFEST’e katılacağını duyururken, vatandaşları da Atatürk Havalimanı’na davet etti.

ERDOĞAN ABD’YE GİDİYOR

Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere, 21-25 Eylül tarihlerinde ABD’yi ziyaret edecek. Erdoğan, 23 Eylül’de İklim Eylemi Zirvesi’ne katılacak. ‘Yoksulluğun Giderilmesi, Kaliteli Eğitim, İklim Eylemi ve Kapsayıcılık için Çok Taraflı Gayretlerin Canlandırılması’ temasıyla gerçekleştirilecek zirvenin ilk günü olan 24 Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap edecek, ayrıca, Genel Sekreter António Guterres ile görüşme gerçekleştirecek.

AİLELERİ BARIŞTIRDI

Başkan Erdoğan, Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 8 yıl önce 8 kişinin yaralandığı olaydan sonra aralarında husumet başlayan 4 aileyi barıştırdı. Barış yemeğine telefonla bağlanan Erdoğan, “Ne varsa barışta var” dedi. Erdoğan, Malatya ziyareti sırasında kendisine ulaşan ailelerin barıştırılması için AK Parti Yozgat Milletvekilli Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu görevlendirdi. Barış programına cep telefonuyla bağlanan Erdoğan “Rabb’im aranızdaki muhabbeti arttırsın, daim kılsın” dedi.