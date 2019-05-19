'Yarım kalan işi tamamlayacağız'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı sahur programında partililerle bir araya geldi. “İstanbul’a yapacak çok işimiz var” diyen Yıldırım, “Bunu yapmak için ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz. 24 Haziran’dan itibaren ‘durmak yok yola devam’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

YSK KARARINI VERDİ

Binali Yıldırım, şöyle konuştu: “31 Mart’ta bir seçim gerçekleştirildi. İstanbul’da, ilçelerde, büyükşehirde seçim yapıldı, Türkiye’nin her tarafında seçim yapıldı. Seçimler geçti, bütün Türkiye’de sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul’da ilçelerde tamamlandı ama İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde bildiğiniz gibi bir süreç yaşadık. Bunun sonrasında YSK da seçiminin yenilenmesine karar verdi. Önümüzde 35 gün var. Zaman su gibi akıyor. 35 gün sonra tekrar sandığa gidiyoruz, bu yarım kalan işi tamamlıyoruz."

GÖNÜL KIRMAYA DEĞMEZ

Beşiktaş Çarşısı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, balıkçılarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Yıldırım, Çarşı'da yoğun ilginin yanı sıra "her şey çok güzel olacak" sloganlarının atılmasına da, "Bu da demokrasinin güzelliği. Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler, söylememeliyiz. Hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez" dedi