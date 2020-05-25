Villalara giden kolileri unuttular... 'Cumhuriyet'in İBB yalanı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin 11 Mayıs’ta düzenlenen olağanüstü toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi’li (CHP) üyeler, sosyal yardım konusunu gündeme taşıdı. Teklifte söz konusu yardımların hiçbir araştırma yapılmadan sadece beyan doğrultusunda yapılmasını talep etti.

CUMHUR İTTİFAKI “YARDIM VERİLECEKLER ARAŞTIRILSIN” DEDİ

Star.com.tr'nin haberine göre, İBB Meclisi’ndeki AK Parti ve MHP grubu, yardımların sosyal inceleme ile yapılmasının doğru olacağını, aksi takdirde yardımların kime nereye gideceğinin belli olmayacağını belirtti. Bu nedenle gerçek yardıma muhtaç vatandaşlara da ulaşılamayacağını dile getirerek teklife karşı çıktı.

“VATANDAŞA GÜVENMİYORLAR” ALGISI OLUŞTURULDU

Yapılan açıklamaların ardından geçilen oylamada teklif reddedilirken İBB yönetimi, hem sosyal medyada hem de kendilerine yakın yazılı ve görsel yayın organlarında “Yardımı engellediler” diye servis etmeye başladı. Yapılan haberler ve verilen beyanlarda “AK Parti yardımları engelledi. Vatandaşa güvenmiyorlar” şeklinde algısı oluşturulmaya çalışıldı.

YARDIM BÜTÇESİNİN YÜZDE 15’E ÇIKARILMASINI GÖRMEDİLER!

Öte yandan aynı kararda Cumhur ittifakının taklifiyle İBB’nin sosyal yardım bütçesinin yüzde 3’ten yüzde 15’e çıkartılması ise görmezden gelindi.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNE GİTMEYECEĞİNİN GARANTİSİ YOK”

Konuyla ilgili Cumhur İttifakı’nın İBB Meclis üyeleri tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada CHP grubunun alınan karar üzerinden bir algı operasyonu yürüttüğü belirtilerek “Biz vatandaşlarımıza güveniyoruz ancak CHP’ye güvenmiyoruz. Villalara, sitelere giden yardımlar ortada. Eğer araştırma yapılmazsa bu yardımların PKK- DHKP-C gibi terör örgütlerine veya diğer marjinal örgütlere gitmeyeceğinin garantisi yok” denildi.

YARDIM KOLİLERİNİ CHP’LİLERE DAĞITMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak, bölgeden ayrılmak isteyen İBB ekiplerine bir vatandaş sert tepki göstermişti.

Mahallede 278 hane olduğunu ancak CHP’li vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmediğini belirten vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile görüntülemişti.

“İMAMOĞLU ADALETİ BU İŞTE

“Çalışanları şikayet edeceğini dile getiren vatandaş, “Sadece size oy verenlere veriyorsunuz. İmamoğlu adaleti bu işte. Yardım verdiğiniz evin kapısında iki tane araba var” diyerek sert tepki göstermiş, tepkinin ardından İBB çalışanları hizmet aracına binerek mahalleden ayrılmıştı.

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