Vesayet sistemi artık geride kaldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, parlamenter sisteme dönme taleplerinin tamamen art niyetli, hükümet olmadan hükmetmeye alışan vesayet sevdalılarının gündem oluşturma çabası olduğunu belirterek, “Eski sistem eskide kaldı, yeni sistemde revize her zaman mümkün” dedi.

367 hatırlatması

Bir dayatmadan değil ihtiyaçtan doğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, yapılan referandum sonucuna göre millet iradesi esas alınarak hayata geçirildiğini hatırlatan Turan, Türkiye’nin yürüyüşüne güç katan yeni sistemin tamamıyla bir halk kazanımı olduğunu dile getirdi. “Dünyada halklar, hiçbir demokratik kazanımını geri vermemiştir” diyen Turan, Türkiye için sistem tartışmalarının artık geride kaldığını, eski parametrelerle yeni sistemin okunamayacağını vurguladı.

Dünyanın evrildiği, dengelerin yeniden belirlendiği bir dönemde olunduğuna, Türkiye’nin de önemli süreçler yaşadığına dikkati çeken Turan, şöyle devam etti: “Bunu iyi okumak ve bu doğrultuda hamleler yapmak gerekiyor. CHP’nin öncülük ettiği 367 krizini, uzun zaman Cumhurbaşkanı seçilememesini ve bunun maliyetlerini hatırlıyoruz."

Kararlar artık hızlı alınıyor

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin, bazılarının iddia ettiği gibi tıkanıklık getiren bir sistem olmadığını ifade eden Turan, şunları kaydetti: “Yeni sistem aksine daha hızlı karar alınabilen, yeniliklere hızlı adapte olunabilen, insan kıymetlerini daha etkin ve verimli kullanabildiği reformist bir yönetim sistemidir.”