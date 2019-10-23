'Verilen söz tutulmadı, gereği yapılacak'

Terör örgütüne ABD ile varılan mutabakat kapsamında Fırat’ın doğusundan çekilmesi için verilen 120 saatlik süre bitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada “ABD ile mutabakatta süre bu gece (dün) 22.00’de doluyor. Verilen sözler tam manasıyla yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız durum böyle ise atmamız gereken adımları atacağız.Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz” ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı da sürenin bitmesiyle bölgeye gireceklerini, herhangi bir PKK/YPG’linin tespit edilmesi halinde etkisiz hale getirileceğini açıkladı.

42 TACİZ ATEŞİ YAPILDI

Bakanlık 5 günlük sürede teröristlere ait 136 aracın bölgeden çıktığını, 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2.200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 EYP’nin imha edildiğini açıkladı. Teröristler tarafından 42 taciz ateşi yapıldığı kaydedildi. Harekat kapsamında 7 asker şehit oldu, 90 asker yaralandı.

KULLANAMADILAR!

TEL ABYAD TÜNELLERİNE BOMBA TUZAKLAMIŞLAR

Tel Abyad ve Resulayn’ı köstebek yuvasına çeviren teröristlerin çok farklı noktalardan çıkışı olan kilometrelerce uzunlukta birçok tünelle hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Teröristlerin Tel Abyad merkezindeki betonarme tünellerin yanı sıra kırsaldaki kayalık bölgelerin altını da oyarak sığınağa dönüştürdüğü belirlendi. Güvenlik güçleri birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı tespit etti. Patlayıcıların imha edilmesinin ardından bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirildi. Öte yandan Resulayn’da hareketlilik ise gün boyu İHA ve SİHA’lar tarafından izlenildi.

BÖLGEDEN İLK SÖZDE YÖNETİCİLERİ KAÇMIŞ

Terör örgütünün sözde yöneticileri olarak nitelendirilen elebaşlarının Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce bölgeden kaçtığı tespit edildi. Askeri kaynaklar teslim olan ya da yakalanan teröristler arasında sözde üst düzey yönetici olmadığını açıkladı. Terör elebaşları böylece kendilerini korumaya alıp militanlarını sahada bıraktı. Oysaki elebaşları operasyon öncesinde Türkiye’ye yönelik tehditler savurarak, bölgeyi bırakmayacaklarını ve direneceklerini açıklamıştı; operasyonun başlamasıyla sözlerini unutup önce kendileri kaçtı.