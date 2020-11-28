Vatandaş dikkat etmiyor! 'Yeni tedbirler almaya mecburuz'

Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalar yaptı:

KORONAVİRÜS: “Vatandaşlarımızın hâlâ kapalı mekanlarda hiç dikkat etmediğini, maske takmadıklarını görüyoruz. Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Aşı konusu gündemde; şu anda kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya’da özellikle Uğur Bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor.”

AŞI İTHALİ: “Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar, bu çalışmayı yürüten firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlara göre de en erken nisanın olabileceğini söylüyorlar. Ama bizim şu anda aşı ithali noktasında ise görüşmelerimiz var. Benim Putin ile yaptığım görüşmeler var. Çin ile görüşmeler devam ediyor.”

KANAL İSTANBUL: “Katar Emiri’nin Türkiye ziyaretinde 11 anlaşma imzalandı. Tabi bizim en büyük proje, Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel; bunlar var. Durma söz konusu değil. Bir numaralı proje, Kanal İstanbul’dur. Artık iş ihale safhasına gelmiştir.”

VARLIK FONU VAHDETTİN KÖŞKÜ’NDE TOPLANDI



Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı. Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katıldı.

VARLIK FONU’NA YENİ ATAMA



İletişim Başkanlığı görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ile Arda Ermut’un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiğini duyurdu. Açıklamaya göre yeni üye olarak Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Dağlıoğlu, Kartal Anadolu İHL ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu.