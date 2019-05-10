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  3. Vali Yerlikaya, AK Parti ve CHP Grup Başkanvekillerini kabul etti

Vali Yerlikaya, AK Parti ve CHP Grup Başkanvekillerini kabul etti

Vali Yerlikaya, AK Parti ve CHP Grup Başkanvekillerini kabul etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya AK Parti ve CHP Grup Başkanvekillerini makamında kabul etti.

İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nı kabul etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede pazartesi günü başlayacak mayıs ayı meclis gündemi ele alındı.

(AA)

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