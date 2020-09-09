'Vaka artsa da salgın kontrol altında'

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı, Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Erdoğan, “Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber işbirliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum” dedi.

İLİŞKİ GELİŞECEK



Başkan Erdoğan, “Maalesef salgın nedeniyle bu toplantımızı video konferans marifetiyle yapmak durumunda kaldık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermiş olmamız dahi önemli bir mesajdır. Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir” dedi. Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden İran vatandaşlarına Allah’tan rahmet, tedavisi devam edenlere acil şifa dileyen Erdoğan, “Salgının ilk dönemlerinde gönderdiğimiz tıbbi teçhizat ve yardım malzemeleri ile İran halkının yanında olduğumuzu gösterdik” dedi.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan son teknolojiyle donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken diğer taraftan da üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz.”

İran Cumhurbaşkanı Ruhani video konferansla zirveye bağlandı.

PKK VE PJAK’A OPERASYON



Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6’ncı toplantısının ardından bir bildiri yayımlandı. Açıklamada, ikili ilişkilerinin geliştirmesi yönünde karar verildi. Bildiride, PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar dahil adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Türkiye ve İran, ikili ticaret hacmindeki azalmanın tersine çevrilmesi için yeni ekonomik işbirliği alanlarının geliştirilmesi taahhütlerini yineledi.