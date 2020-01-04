Uzmanlar, ABD'nin Kasım Süleymani suikastını yorumladı: ABD bölgeden çekilemez, Türkiye'nin önemi artar

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD’nin roketli saldırısıyla öldürülmesini yorumlayan uzmanlar, İran’ın misilleme girişimlerinin Ortadoğu’dan çekilmeyi planlayan ABD’yi bu kararından vazgeçireceğini, Türkiye’nin bölgedeki öneminin daha da artacağını ifade etti.

AKŞAM’a değerlendirmelerde bulunan SETA Araştırmacısı ve İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Talha Köse, “Bu beklenmedik gelişmeye İran çok sert tepki vermek zorunda. Bugüne kadar ABD’yi doğrudan hedef almıyordu ama bu yaklaşımını değiştirebilir. İsrail’i, bölgedeki Amerikan üslerini hedef alabilir” dedi.

İSRAİL HEDEF OLUR

Köse şunları söyledi: “ABD bugüne kadar İran’ı yaptırımlarla kontrol altında tutuyordu ama Bağdat’ta ABD büyükelçiliğine yönelik saldırı bardağı taşırdı ve böyle karşılık verdi. Aslına bakılırsa Amerika bölgeden çekilmeyi düşünüyordu. Bu hamlesiyle bölgeden çekilmesi zorlaşacak. Çünkü İran, Amerika ve İsrail üslerini hedef alacak. Amerika böyle bir ortamda bölgeyi terk edemeyecek. Kasım Süleymani’nin öldürülmesi kısa vadede bölgedeki istikrarsızlığı artıracak, ekonomik problemlere neden olacak, petrol fiyatları artacak. Uzun vadede Türkiye’nin önemi yeniden anlaşılacak, PKK/YPG terör örgütünün Türkiye’nin yerini dolduramayacağı ortaya çıkacak. Amerika yeniden Türkiye ile orta yol bulmaya çalışacak.”

PSİKOLOJİK YENİLGİ

İran Araştırmaları Merkezi’nden Taylan Çökenoğlu ise suikastın İran üzerindeki psikolojik etkisine dikkati çekerek, ABD’nin İran’la kontrollü gerginliği doğrudan çatışmaya dönüştürdüğünü söyledi. İran’ın etkili bir karşılık verebileceğini kaydeden Çökenoğlu aksi takdirde bunun İran’ın pes ettiği şeklinde yorumlanabileceğini ifade etti.

İRAN KARŞILIK VEREMEZSE EFSANE ÇÖKEBİLİR

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal şunları söyledi: “Bu saldırı deyim yerindeyse İran’ın karizmasını çizdirdi. Şimdi ‘İran bol keseden atıyor’, ‘edebiyat yapıyor’ diyenler olacak. Ancak bu öyle bir saldırı değil. Bu İran’a büyük bir darbe oldu.

Bir karşılık vermesi gerekiyor. Yoksa bundan sonra İran’ı kimse dinlemez. Irak’ta da kimse dinlemez. Efsane çöker. İran’ın da kozları var tabii. Hizbullah’ı kullanarak İsrail’e bir şeyler yapabilir. Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir şeyler yapabilir. Amerika’yı çok kızdırabilir.”

DÜNYADAN TEPKİLER: GERGİNLİK ARTACAK

AB: Irak’taki misilleme döngüsü artık son bulmalı.

Rusya: ABD’nin eylemi gerginliği artıracak.

Çin: Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.

Fransa: Vatandaşlarımız, Irak’taki meydanlardan uzak dursun.

İngiltere: İki taraf da gerginliği hemen düşürmeli.

Almanya: İranlı generalin öldürülmesi İran’ın bir dizi provokasyonuna ABD’nin verdiği bir reaksiyon. Krize diplomatik bir çözüm bulunduğunu görmek istiyoruz.

Hollanda: Vatandaşlarımızı Irak’ı derhal terk etmeye çağırıyoruz.

DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, “Bölgemizde istikrarın zarar görmesinden endişeliyiz” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Kasım Süleymani suikastıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, “Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikârdır. Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir. Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur. Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz.” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

SUİKAST İSTİKRARSIZLIĞI TETİKLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Irak’ın güvenlik ve istikrarının Türkiye ve tüm bölge için hayati önemde olduğunu bildiren Çelik, “Irak’ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır” ifadesine yer verdi.

SEYAHAT UYARISI

Suikast sonrası bölge alarm durumuna geçerken, Dışişleri Bakanlığı’ndan da uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak’a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.