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  3. Üst düzey Türk yetkili açıkladı: Başkan Erdoğan Süleymani için 'şehit' ifadesi kullanmadı

Üst düzey Türk yetkili açıkladı: Başkan Erdoğan Süleymani için 'şehit' ifadesi kullanmadı

Üst düzey Türk yetkili açıkladı: Başkan Erdoğan Süleymani için 'şehit' ifadesi kullanmadı

Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabı görüşmede Başkan Erdoğan'ın ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani için “şehit” ifadesi kullandığı iddia etti. Üst düzey bir Türk yetkili, Başkan Erdoğan'ın Süleymani için “şehit” ifadesini kesinlikle kullanmadığını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, İran başkan Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Kasım Süleymani için “şehit” ifadesi kullandığı iddiaları asılsız çıktı. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından iki liderin görüşmesine dair detayları paylaştığı açıklama TRT World’e konuşan üst düzey bir Türk yetkili tarafından kesin bir dille yalanlandı. Üst düzey yetkili, Başkan Erdoğan’ın, Ruhani ile yaptığı görüşmede ABD’nin füze saldırısı ile ölen Kasım Süleymani için “şehit” ifadesini kullanmadığını belirtti.

TRT World'e konuşan üst düzey yetkilinin açıklamaları şöyle:

“Sayın başkanmız görüşme sırasında Kasım Süleymani’nin resmi unvanı münasebetiyle muhatabına taziyelerini sunmuşlardır.Görüşmede Süleymani hakkında “şehit” ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır. Başkanmız, diplomatik temasların önemini vurgulayarak, İran’a gerginliği artırabilecek adımlardan imtina etme çağrısında bulunmuşlardır.”

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından iki liderin telefon görüşmesine dair detaylar paylaştı ve Başkan Erdoğan’ın Süleymani için “şehit” ifadesi kullandığı ileri sürdü.


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