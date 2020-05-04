Ünal'dan CHP'li Ağbaba'ya sert yanıt! 'Vecihi Hürkuş'u engelleyen zihniyetin bugünkü temsili'

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba'nın T3 Teknoloji Vakfı ve Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar hakkındaki asılsız iddialarına tepki gösterdi.

ZİHNİYET HİÇ DEĞİŞMEDİ

Ünal açıklamasında ülkeye değer katanların her zaman mesnetsiz iddialarla taşlandığına vurgu yaparak "Basiretsiz yönetim anlayışları ile bu ülkenin pek çok değerini heba eden, katma değeri yüksek üretim imkânlarını yok eden zihniyet bugün de aynı emellerle hareket ediyor." dedi.

VECİHİ HÜRKUŞ'U ENGELLEYENLER BUGÜN TEMSİL BULUYOR

Geçmişte havacılık alanında Türkiye'ye büyük emek ve hizmet sunan Vecihi Hürkuş'u örnek gösteren Ünal, destek bulamadığı gibi nasıl engellendiğini anlatan bir videoyu paylaştı. Ünal videoya şu notu düştü:

"Zamanında bu ülkeyi ileri taşımaya niyetlenen ve havacılıkta çağı yakalamak için üstün gayretler gösteren Nuri Demirağ'ları, Vecihi Hürkuş'ları binbir rezaletle caydıran, onlara olmadık engeller çıkaran bu karanlık bakış bugün de temsilcileriyle faaliyette görünüyor."

SALDIRMALARINA ŞAŞIRMIYORUZ

T3 Mütevelli Heyet Başkanı ve BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayrak'ı destekleyen Ünal açıklamasına şöyle devam etti:

"Büyük emeklerle ülkemizi sanayide, savunmada, teknolojide üst liglere taşıyan, dünya çapında ilgi gören ürünlere, operasyon kabiliyetimizi artıran hava araçlarına imza atan Selçuk Bayraktar ve ekibine CHP'lilerin tamamen mesnetsiz iddialarla saldırmalarına şaşırmıyoruz."

İFTİRALARINIZLA ANILACAKSINIZ

CHP'li Ağbaba'nın iftiralarını hatırlatarak AKINCI İHA'nın fotoğrafını paylaşan Ünal, şu notu düştü:

"Memnun olun veya olmayın, onlar ürettikleri İHA ve SİHA'larla, ihtiyaç duyduğumuz yüksek teknolojili ürünlerle ülkemizin geleceğine dokunmaya devam edecekler, siz ise yalnızca bu iftiralarınızla anılacaksınız."