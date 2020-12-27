27 Aralık 2020 Pazar 01:42 | Son Güncelleme:
Ünal'dan AKŞAM'ın özel eki Star Açık Görüş paylaşımı: Darbeci söylem deşifre ediliyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin'in dün AKŞAM'ın özel eki Star Açık Görüş'te yayımlanan “Siyasete karşı anti-siyaset” başlıklı yazısını sosyal medyada paylaşarak tavsiyede bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Siyasal bir sistemi veya siyasî kurumları gayrı-meşru ilân etmek onu her türlü yoldan devirmeyi meşru görmek demektir. Bu darbeciliğin meşrulaştırılmasıdır ve hem iç hem de dış dinamiklerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir söylem inşasıdır.’ Oğuzhan Bilgin’in tespitleri kıymetli” ifadelerini kullandı. Bilgin yazısında Türkiye’de darbeci zihniyetin izini sürüyor.