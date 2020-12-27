Ünal'dan AKŞAM'ın özel eki Star Açık Görüş paylaşımı: Darbeci söylem deşifre ediliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Siyasal bir sistemi veya siyasî kurumları gayrı-meşru ilân etmek onu her türlü yoldan devirmeyi meşru görmek demektir. Bu darbeciliğin meşrulaştırılmasıdır ve hem iç hem de dış dinamiklerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir söylem inşasıdır.’ Oğuzhan Bilgin’in tespitleri kıymetli” ifadelerini kullandı. Bilgin yazısında Türkiye’de darbeci zihniyetin izini sürüyor.