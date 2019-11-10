Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 68. günde devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirtti. 1,5 yaşındaki kızı Asmin’i de beraberinde getirdiğini dile getiren Demir, eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Demir, “Umudumuzu hiç yitirmedik. İnşallah sonunda bize hayırlı bir haber gelir, çocuklarımızı alır ve mutlu bir şekilde eve döneriz. Çocuklarımızı almadan da buradan gitmeyiz” diye konuştu.

Eylemdeki babalardan biri olan Süleyman Aydın da çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP’ye tepkisini dile getirdi. “Bunlar resmen çocuklarımızı çalıyorlar” diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye artık bunların iç yüzünü görsün. Belediyelere kayyum atanmasına bu kadar önem vermelerinin nedeni Kandil’e giden para kesildi. Yoksa amaçları belediye değil. Amaçları gerçekten Kürtlük olsaydı şu an o milletvekilleri benim yanımda olurdu. Gelip kapımı çalıp, ‘Kürt’üz bize oyunuzu verin’ diyorlardı. Niçin şu an yanımda değiller? Artık eskisi gibi kimse HDP’den korkmuyor.”