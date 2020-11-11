Ümit Özdağ'ın "AK Parti ile İYİ Parti arasında gizli görüşme" iddiasına Ömer Çelik'ten yalanlama

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ümit Özdağ'ın "AK Parti ile İYİ Parti arasında gizli görüşme" iddialarını sert bir dille yalanladı. Çelik konuya ilişkin tepkisini, "Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız." ifadeleriyle ortaya koydu.

"YALAN SİYASETİNİN EN AHLAKSIZ ÖRNEKLERİNDEN"

Çelik; iddiaların tamamen "uydurma" olduğunu vurgulayarak, Özdağ'ın sözlerinin herhangi bir gerçekliği yansıtmadığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından tepkisini yansıtan Ömer Çelik şu paylaşımda bulundu:

"Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız.

Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız."