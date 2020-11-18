Ümit Özdağ, Meral Akşener'i topa tuttu! 'HDP ile birlikte ihanet anayasası hazırladınız'

İP’den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Merkezi Disiplin Kurulu ve Genel Başkan Meral Akşener’e hitaben yazdığı savunmasında Akşener’e yönelik sert ifadeler kullandı. Özdağ Akşener’i HDP ile anayasa hazırlama talimatı vererek Türk milliyetçiliğine ihanet etmekle suçladı. İşte Özdağ’ın savunmasından bazı bölümler:

KAVUNCU BAŞKAN!



“20 Eylül 2020 kurultayında, kendi parti kurucularınıza ve milletvekillerinize karşı çıkardığınız bir kara listeyle siyasal bir darbe gerçekleştirdiniz. Aramızdaki politik çatışmanın en önemli nedenlerinden birisi, parti kurulmadan Bodrum’da yapılan temaslar çerçevesinde Buğra Kavuncu’nun müstakbel genel başkan olarak belirlenmesi olmuştur.” “Son şeklini verdiğiniz parti programda bir PKK/HDP kavramı olan “eşit vatandaşlık” kavramı bulunmaktaydı. Programdan çıkardım ve size çıkardığıma dair bilgi verdim. Bozuldunuz…

ANAYASA TALİMATI



Sayın Akşener, 2018 genel seçimlerinden önce İyi Parti’den iki kişi sizin talimatınız ile benim de olduğum divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP’liler ile birlikte oturup 4 ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. HDP ile parti yetkili kurullarına bilgi verilmeden Anayasa yapmak bir rezaletken bir de masaya İyi Parti’yi temsilen bu isimleri yollamak ayrı bir skandaldır. HDP ile hazırladığınız anayasa taslağı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine, Türk milliyetçiliğine açık bir ihanettir.”