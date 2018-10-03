Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tavrımız çok net, gereken adımları atarız

İbrahim Kalın'ın açıklamasından satırbaşları:

Bir takım oyalama taktiklerinin devreye girdiğini görüyoruz.

Eğiticilerin eğitilmesi, sahadakilerin eğitilmesi ve ardından devriyelerin tamamlanması gerekiyordu.

"BU OYALAMA TAKTİĞİ GERÇEKTEN BÜYÜYEN BİR SORUN OLMAYA BAŞLADI"

Bir tarih veremiyoruz. Çünkü normalde bu çok önceden tamamlanması gereken bir süreçti. Ama şu veya bu gerekçeyle bu hep erteleniyor. Bunu bir an önce yapalım, daha fazla geciktirmenin izah edilir bir tarafı yoktur.

Ama bu oyalama taktiği gerçekten büyüyen bir sorun olmaya başladı. Buradan tekrar bu mesajı vermek istiyorum.

"TAVRIMIZ ÇOK NET! GEREKEN ADIMLARI ATARIZ"

Mesele sadece YPG'nin Fırat'ın Doğusu'na geçmesi meselesi değil. Ondan sonra ne olacağı konusu da bizim için çok net. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili atmamız gereken her adımı atarız.