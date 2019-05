'Ülkemizi bilim insanları için cazibe merkezi yapacağız' 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı’na katıldı. “Fuat Sezgin hocamızın Bitlis’te başlayıp İstanbul’da süren ardından Almanya’ya uzanan ve İstanbul’da nihayete eren 94 yıllık hayatının her safhası paha biçilmez derslerle doludur. Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi’nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir” diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti:

İSLAM DEĞİL, BİZANS OLSAYDI...

“Hocamızın şahsi kütüphanesi bir hazine değerindedir. İnşallah bunları da vakıf ve müze bünyesinde en güzel şekilde koruyacak, değerlendirecek ve gelecek nesillere aktaracağız. Açık konuşmak gerekirse hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi yürüttüğü çalışmaların başındaki ‘İslam’ ifadesidir. Şayet Fuat Hoca, İslam değil de mesela Roma veya Bizans tarihi çalışmış olsaydı emin olun hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesi’nde kalmaya devam ederdi. Sıkıntı burada, dert burada.”

ALMANLAR SAHİP ÇIKTI

“İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman işte ona Alman sahip çıkar ve Alman sahip çıktığı zaman da bu eserler Almanca dünyada yerini bulur. Halbuki İslam alimlerinin çalışmaları incelenmeden dünya bilim tarihinin incelenebilmesi de yazılabilmesi de mümkün değil. İlme sevdalıysanız ilmin, ilim adamlarının önünü açacaksınız, biz bunu yaptık. Bilim insanlarımıza birikimlerini ülkemizde değerlendirecekleri zemini hazırlamaya başladığımızı gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz.”

ILO Direktörü'nü ATO'da kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı için Türkiye’de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder’ı kabul etti. ATO Congresium’daki basına kapalı kabul yarım saat sürdü. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hazır bulundu.

30 bin sağlık çalışanına istihdam müjdesi

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" müjdesini verdi. İlk etapta 12 bin sağlık personeli alınacağını kaydeden Erdoğan, "Hastalarımızı mağdur etmeden kaliteden ödün vermeden, yerli ilaç ve tıbbi cihaz sanayamizi güçlendireceğiz" dedi.

Gülhane Parkı’na mutlaka gidin

“Türkiye’de bir büyük kütüphaneye sahip değildik şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 5 milyon ciltlik bir kütüphaneyi yaptık. İstanbul’da eski Rami Kışlası’nda da 6 milyon ciltlik kütüphane yapıyoruz. Gençlerimize tavsiye ediyorum Gülhane Parkı’na muhakkak uğrayın, müzeyi gezin. Neler yapmışlar Fuat Hocamız nelerin başını bu noktada çekmiş. Onlar sizin ufkunuzu daha da artıracaktır.”

'50 tane daha işçi al' diyoruz rahatsız oluyorlar

Başkan Erdoğan, ATO Congresium’da 12. Çalışma Meclisi Toplantısı’nda Türkiye’nin tüm ekonomik saldırılara karşı hedeflerine yürüdüğünü söyledi: “Büyümek önemlidir ama insana faydası varsa anlamlıdır. Gelişmek, kalkınmak, zenginlik, insan hayatına katkıda bulunduğu oranda kıymetlidir. Küresel ekonomide fırtınalar eserken dahi ayakta durmayı başardık. Adil ve hakkaniyetli bir çalışma hayatını da birlikte inşa edeceğiz.”

"Birilerine sen devasa fabrikatörsün yanına 50 işçi daha alıver. 5 bin 10 bin çalıştırmak nedir, dediğimizde rahatsız olanlar var. Her kim ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak işlere kalkışırsa 82 milyona zarar vermiştir. Her kim ülkeye katkıda bulunursa 82 milyonun her birine fayda sağlamıştır.”