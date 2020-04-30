Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich ile ikili ilişkiler üzerine telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, görüşmede yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hastalığın kontrol altına alınması için önemli tedbirler aldıklarını ve ticaretin en az şekilde etkilenmesi yönünde de adımlar attıklarını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talebi ile 27 Nisan’da yayınladıkları bir genelgeyle hastalık semptomları göstermeyen sürücülere Türkiye’ye girişlerini takip eden 72 saat içerisinde tekrar çıkış yapmaları halinde 14 günlük karantinanın uygulanmasından feragat şansı getirdiklerini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Bu düzenleme ile hem transit hem de ikili taşımalar açısından ticareti kolaylaştırıcı tedbirleri hayata geçirmiş olduk. Ulaştırma alanındaki ilişkilerimizin korona virüs salgınından en az şekilde etkilenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları Toplantısı’nın bugün video konferans yoluyla gerçekleştirildiğini anımsatarak, söz konusu toplantıda da demiryolları taşımacılığının ön plana çıktığını söyledi. Görüşmede korona virüs tedbirleri kapsamında demiryolu taşımacılığının en güvenli taşımacılık sistemi haline geldiği vurgulanarak, demiryolu taşımacılığındaki ilişkilerin daha geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye olarak bu alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirmek konusundaki irademizi vurgulamak isterim” diye konuştu.

İHA