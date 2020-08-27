Uçak fabrikasını CHP yönetiminin engellediğini unutan Kılıçdaroğlu alay konusu oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk uçak fabrikası üzerinden hükümete yüklenmeye çalıştı. Ancak uçak fabrikasını CHP yönetiminin engellediğini unuttu.



AK Parti Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan Kılıçdaroğlu’nun "Onlar biliyorlar mı 1940'lı yıllarda Türkiye dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden biri olduğunu? Onlar biliyorlar mı kendi deniz altımızı yapan bir Türkiye'yi ayağa kaldıran Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını biliyorlar mı acaba?" sözünü yorumladı.

Özalan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mükemmel bir gol! Ama her zamanki gibi kendi kalesine... Uçak fabrikasını kapatan İsmet İnönü'ydü."