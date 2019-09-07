Tutukluluk süresine reform düzenlemesi

Osman Nuri CERİT/ANKARA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor” diyerek önemli açıklamalarda bulundu: “İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Tutuklulukta azami sürelere ilişkin düzenlemenin ilk pakette olmasını bekliyoruz. Asliye cezada, ağır cezada, terör, örgütlü suçlarda ne olacak diye bir taslak çalışıldı. Ocak 2018’den itibaren zorunlu arabuluculukta 383 bin 728 dosyada anlaşmaya varıldı. Aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz. Böylece kadın ve çocuğun daha fazla örselenmemesi adına bu sürecin daha hızlı bir şekilde yönetilmesini amaçlıyoruz. 1 Ocak’tan bugüne 10 milyon 79 bin 541 elektronik tebligat uygulandı.

1300 savcı alacağız

“Bu yıl sonunda avukatlıktan 200, idari yargıdan 100, bin de mezunlardan olmak üzere toplam bin 300 hakim ve savcı alımı yapacağız.”

Anneler artık ‘edi bese’ diyor

“Diyarbakır anneleri çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyor. Çocuklarımıza göz dikenlerle, onların geleceklerine göz dikenlerle, onları dağa çıkartarak geleceklerini söndüren ve bunlara destek verenlerle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz, annelerin yanında yer almaya devam edeceğiz. Diyarbakır annesi ‘Edi bese (artık yeter)’ diyor. Kepenkleri kapatarak annelerin sesini kısamazsın. O çocukların dağa değil, okula gitmesi için elimizden geleni yapacağız.”

Bir kadın, bir çocuk için anayasayı bile değiştiririz

“Dünyanın ortak sorunu kadına yönelik şiddettir. Bu tür olaylara sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Savcılarımız her türlü başvuruyu değerlendirmekte ve suçlular mevzuatımızla ilgili en ağır cezayı almaktadır. Bu konuda 2019’da verilen toplam tedbir kararı bugün itibarıyla 375 bin 425’dir. Video çekmeyi biliyorsunuz da o adama engel olmayı bilmiyor musunuz? Biz bir kişinin bile kurtulmasına vesile olacaksa, bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse değil kanun, anayasa’yı bile değiştiririz. ‘Her şeyi yaptık, bir şey yapmayacağız’ doğru değil. Bir virgül bile varsa çalışacağız..”