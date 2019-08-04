Türkiye'ye sadakati olan herkes 1. sınıf vatandaş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Yeşilköy’de düzenlenen İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni’nde konuştu. Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi’nin inşaatının iki yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan törende “Farklı söylemlerle ortaya çıkmış olsalar da tüm terör örgütlerinin ve onları birer maşa olarak kullanan güçlerin asıl hedefi ortak vatanımızdır. Bu saldırıları boşa çıkarmanın yolu farklılıklarımızı en önemli zenginliğimiz görerek, 82 milyon olarak tek yürek, tek bilek halinde hareket etmemizden geçiyor” diye konuştu.

HİÇBİR AYRIM YAPMADIK

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu coğrafyayı yaklaşık bin yıldır, İstanbul’u da 566 yıldır yöneten bir milletiz. Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda biz ülkemizde misafir ediyoruz. Terör örgütleri Irak ve Suriye’de bu insanlara her türlü zulmü yapar, canlarına ve mallarına zarar verirken, biz hiçbir ayrım yapmadan herkese yüreğimizi açtık. Hiç şüphesiz coğrafyamızın en kadim halklarından olan Süryaniler bu hizmetlere ulaşım konusunda herkes kadar hak sahibidir.”

DEMOKRASİMİZ GELİŞTİ

Bölgede son 150 yıldır yaşanan acıların, pek çok sıkıntıya ve tahribata yol açmasına rağmen birlikte yaşama iradesinde en küçük bir sarsılmaya izin verilmediğini belirten Erdoğan, “Türkiye’ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır” dedi. Erdoğan şunları kaydetti: “Bugün geldiğimiz noktada demokrasinin geliştirilmesinin ve bu yönde atılan adımların ülkemize zarar vereceğini iddia edenlerin ne kadar yanıldıklarına hep birlikte şahit oluyoruz. Bize göre bugün Türkiye geçmişe göre çok daha güçlü bir toplumsal yapıya sahiptir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Özgürlükler herkesi kapsayacak

Erdoğan şöyle devam etti: “Böylesine cazibe merkezi bir coğrafya ister istemez sürekli saldırılara ve bunların yol açtığı acılara da maruz kalmıştır. Ülkemiz bugün de tarihi kaderi yaşıyor. Farklı söylemlere ortaya çıkmış olsalar da tüm terör örgütlerinin ve onları birer maşa olarak kullanan güçlerin asıl hedefi ortak vatanımızdır. Bu saldırıları boşa çıkarmanın yolu farklılıklarımızı en önemli zenginliğimiz görerek, 82 milyon olarak tek yürek, tek bilek halinde hareket etmemizden geçiyor.” Erdoğan, ülkede hak ve özgürlükler genişledikçe bundan da yine istisnasız tüm vatandaşların faydalanacağını ifade ederek, bunun tek istisnasının terör örgütleri, teröristler, ülkesine ve milletine karşı ihanet içine girenler olduğunu söyledi.

2 bin yılda ilk jest

İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tarihi Süryani kilisesinin geçmişi 2 bin yıldır. Bu 2 bin yılda ilk kez biz Süryaniler böyle bir jestle karşılaşıyoruz. Bir cumhurbaşkanı bir devlet başkanı bir kilisemizin temelini atmış oluyor. O nedenle Cumhurbaşkanımızla her zaman gurur duyuyoruz, övünüyoruz. Allah kendilerini başımızdan eksik etmesin” dedi.

İki yıl içinde tamamlanacak

Süryani Cemaati önderi Yusuf Çetin ile kilisenin ne zaman bitirileceğini konuştuklarını aktaran Erdoğan, “Ben ‘En geç ne kadar zamanda bitecek’ diye sordum. Kendileri de bana ‘En geç 1,5-2 yıl içinde bitiririz.’ dedi. Ben biraz daha ilave ettim. Dedim ki ‘En geç 2 yıl içerisinde burayı bitirmeniz lazım.’ ‘2 yılda bitiririz,’ dediler. Ben de şimdiden ‘Hayırlı olsun' diyorum. İnşallah açılışında da bir arada oluruz” diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani kilisesi olma özelliği taşıyor. İstanbul’da tahminlere göre yaklaşık 18 bin Süryani yaşıyor. Süryani nüfusunun en yoğun olduğu semt Yeşilköy. Bu nedenle kilisenin Yeşilköy’de inşa edilmesine karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşilköy’de bir araziyi Süryanilere tahsis etti.

Bölgemizin kadim halkı

“Coğrafyamızın kadim evlatları olan Süryani toplumunun diğer tüm meseleleri gibi ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak görevimizdir” diyen Erdoğan, 10 yıl önce Mor Filüksinos Yusuf Çetin’in talebiyle ilgili sürecin başlatıldığını anımsattı. Erdoğan, kilise için seçilen yerin tarihi özelliklerinin tespiti ve diğer işlemlerinin tamamlanmasıyla fiilen inşa aşamasına gelindiğini söyledi.