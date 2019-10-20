'Türkiye'ye karşı hep çirkinliği sergiliyorlar'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de toplu açılış töreninde Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün güvenli bölge dışına çıkması için tanınan 120 saatlik sürenin salı günü dolacağını hatırlatan Erdoğan, “Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakikanın ardından tekrar teröristlerin başlarını ezeriz” dedi. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiklere asker selamı da gönderdi.

KENDİ PLANIMIZI UYGULARIZ

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Önümüzdeki salı gecesi süre bitiyor. Biz ne istediğimizi ve hangi şartları uygulayacağımızı çok iyi biliyoruz. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakikanın ardından tekrar teröristlerin başlarını ezeriz. Dün akşam Sayın Trump’la görüştük, salı günü Putin’le de görüşeceğiz. Yine olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz.”

YÜZLERDEKİ MASKELER DÜŞTÜ

ABD ve Avrupa’ya Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili tutumları nedeniyle eleştirilerde bulunan Erdoğan şunları söyledi: “Beklentimiz teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır. Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşü için bize destek verilmesidir. Baktılar ki Türkiye’yi sahadaki teröristlerle durduramayacaklar başka yollara başvurdular. Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük. Mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi.”

DERSLERİNİ ALIP, TANIYACAKLAR

Başkan Erdoğan, “Bunlar bu milleti tanıyacaklar. Ya efendi efendi tanıyacaklar ya da derslerini alarak tanıyacaklar. Buradan tüm dünyaya gerçekleri bir kez daha ifade etmek istiyorum. Harekat boyunca tuhaf tepkiler sergileniyor. Halbuki yaptığımız iş net. Sınırımızda terör koridoruna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Kayseri’de Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi’nin açılış törenine katıldı. Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da eşlik etti.

MEHMETÇİK’E ASKER SELAMI

KATİLLERİ SİLAHA BOĞDULAR

Başkan Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nde ABD ve Avrupa’nın terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye verdiği desteği eleştirdi. Afrikalı dini temsilcilere seslenen Erdoğan şunları söyledi: “1994 yılında Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden iyi biliyorsunuz. Batı dünyası ve BM, Ruanda’da tam üç ay boyunca 800 bin insanın vahşice öldürülmesini sadece seyretmiştir. Bir günde 60 bin insanın cesedi kıyıya vurmuştur. Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı bize silah ambargosu uygulayanlar, o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur.”