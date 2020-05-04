Türkiye'nin yardım eli Wikipedia sayfasında

Dünyanın en büyük dijital kütüphanesi ve online bilgi kaynağı olan Wikipedia’nın İngilizce uluslararası sayfasında yayınlanan bir görsel Türkiye’nin dünyaya yardımlarının ne denli geniş çaplı olduğunu ortaya koydu. Tüm dünyada Kovid-19 salgını hakkında başlıklar açan ve tek tek hangi ülkede krizin nasıl seyrettiğini, alınan önlemleri, ekonominin nasıl etkilendiğini, rakamları ve tartışmaları da gündemine taşıyan Wikipedia Türkiye için de bu konuda bir başlık açtı.

YARDIM AĞI ANLATILDI

“Uluslararası yardım” başlığı altında Türkiye’nin 1 Nisan’dan itibaren İspanya ve İtalya’ya yardım göndermeye başladığı bilgisine yer veren Wikipedia sayfasında Türkiye’nin hangi tarihte hangi ülkeye ne kadar tıbbi malzeme yardımı yaptığı bilgilerine yer verildi. ABD’den, Meksika’ya, Afrika Kıtası’ndaki ülkelere, Avrupa’dan, tüm Balkan coğrafyasına, Orta Asya, Çin’e ve Endonezya’ya kadar Türkiye’nin yardım elinin tüm dünyaya nasıl uzandığı haritada gösterildi.

DÜNYADAN TEŞEKKÜR YAĞDI



Başta Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve NATO olmak üzere birçok uluslararası kuruluş da koronavirüs günlerinde ülkelerin tıbbi malzeme paylaşımında içe kapanarak birbirlerine yardımcı olmadıkları bir dönemde Türkiye’nin dünyaya örnek olduğunu açıklamışlardı.