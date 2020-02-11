Türkiye'nin siber kalesi açıldı

Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. Siber saldırılar artık devletler düzeyine çıkmıştır. Güçlü kadrolarla, hedef odaklı ve daha yıkıcı yapılıyor. Akıllı sistemlerle yapılan saldırıları püskürtmenin yolu, daha akıllı sistemleri kullanmaktır.

Erdoğan, 5G’de daha yüksek yerlilik oranına ulaşmak zorunda olduğumuzu belirtti. “5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize maliyeti olacağını aklımızdan çıkarmayalım” dedi.

1 YILDA 136 BİN SALDIRI

Geçtiğimiz yıl ülkemize yönelik siber saldırı sayısı 136 bini aşmıştır. Teknolojiye hükmeden, her sisteme ve onu üreten, kullanan, saklayan her unsura nüfuz edebilir. Açılışını yaptığımız Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz 24 saat kesintisiz çalışacak.

Şu anda 1300 kurumumuzda yaklaşık 4 bin uzmanla siber güvenlik faaliyetleri yürütülüyor. Siber savunmada yapay zeka giderek önem kazanıyor. Bu doğrultuda ‘Kasırga, Avcı, Azad’ gibi uygulamalar geliştirdik. Ülkemize yönelik siber saldırıların pek çoğu, kimsenin haberi olmadan sessiz sedasız bir şekilde bertaraf ediliyor.

Bu çalışmalarla Türkiye, Global Siber Güvenlik Endeksi’nde dünyada 20’nci, Avrupa’da 11’inci sıraya yükseldi. Almanya, İtalya, Belçika gibi ülkelerin önünde yer aldı.

118 ÜLKEYE ULAŞIYOR

Siber güvenlik alanında milli hassasiyetlere sahip, uzmanlar yetiştirmeyi de ihmal etmedik. Bunun için BTK Akademi’yi kurduk. Mobil dönüşüm sürecinin en önemli unsurlarından biri de frekans kullanımının düzenlenmesidir. Milli Monitör Merkezi’ni bunun için hayata geçirdik.

Haberleşme alanındaki faaliyetlerin ana kaynağı uzaydaki uydular haline gelmiştir. Bu amaçla Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduk. Halen uzayda Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B olmak üzere 3 haberleşme uydumuz faaliyet gösteriyor. Bu uydular, 118 ülkede 3 milyar kişiye yayıncılık hizmeti verilebilme imkanı sağlıyor.

TÜRKSAT 5A HAZIRLIĞI

Üretimi tamamlanan Türksat 5A bu yılın sonuna doğru uzaya fırlatılacak. Türksat 5B’yi de önümüzdeki yıl uzaya gönderiyoruz. İlk yerli haberleşme uydumuz olacak. Türksat 6A’nın tasarımı tamamlandı, mühendislik çalışmaları sürüyor. İnşallah bunu da 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz.

4 BİN KİŞİLİK ÖZEL EKİP ÇALIŞIYOR

BTK bünyesinde oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde (USOM), 150 kişilik uzman ekip, 7/24 görev yapıyor. Resmi, özel kurumlarda yer alan ve yaklaşık 4 bin kişiden oluşan siber olaylara müdahale ekipleriyle koordineli çalışıyor.