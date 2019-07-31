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  3. Türkiye'nin eğitim haritası çıkarıldı

Türkiye'nin eğitim haritası çıkarıldı

Türkiye'nin eğitim haritası çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelindeki okul ve tesislerin verilerinin yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi hayata geçirildi.   

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan veriye dayalı yönetim anlayışı kapsamında, Bakanlığa bağlı okul ve tesislere ilişkin verilerin yer aldığı MEBCBS’nin tanıtım toplantısı düzenlendi. 

ENVANTER OLUŞACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm okul ve tesislere ilişkin verilerin yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi’ne (MEBCBS) ilişkin, “Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkânına kavuşmuş oluyoruz” dedi. 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk şunları söyledi: “Taşınmaz envanteri oluşturmak için öncelik olarak tüm okul ve kamu binalarımız kayıt altına alınıyor. Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkânına kavuşmuş oluyoruz. 

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