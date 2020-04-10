Türkiye'den sevgilerle

Türkiye, Kovid-19’la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere’ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi, Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı.

‘NİCE ÜMİTLER VAR’



Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri ve “Türkiye’den Birleşik Krallık halkına sevgiler” ifadesi yer aldı. İngiltere›ye bugün de tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi planlanıyor. Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova’ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

TÜRKİYE CÖMERT DAVRANDI



ABD Savunma Bakanlığı NATO ve Avrupa’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, Türkiye’nin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İspanya ve İtalya’ya yaptığı tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi. Telekonferans yöntemi ile Pentagon’da basın toplantısı düzenleyen Ryan, “ Türkiye’nin başka bir ülkeye de yardım edip etmediğimden haberim yok ancak olursa da şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle görüştü. Koca, koronavirüsle mücadele sürecinde toplam 88 ülkenin Türkiye’den ekipman talebinde bulunduğunu, 30 ülkeye yardım gittiğini söyledi.

LİBYA’YA DA YARDIM ULAŞTI



Milli Savunma Bakanlığı Libya’ya sağlık malzemeleri gönderildiğini bildirdi. Yardım malzemelerinin olduğu kutuların üzerinde, Türk ve Libya bayrakları ile Hz. Mevlana’nın mesajı yer aldı.

İSRAİL’E FİLİSTİN ŞARTI



Koronavirüs salgını sebebiyle tedbir almakta zorluk çeken İsrail, Türkiye’den üç uçak dolusu tıbbi malzeme satın aldı. Türkiye’nin satış şartlarında Filistin’e gönderilecek olan yardımların engellenmemesi maddesi bulunduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde yardımın gönderileceği öğrenildi.

İNGİLTERE’DEN TEŞEKKÜR



İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Avrupa Bakanı Wendy Morton ve İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, yardımlarla ilgili teşekkürlerini iletti.

ÖZEL NATO SİNYALİ



Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi malzeme taşıyan A400M tipi askeri kargo uçağı, NATO’nun Hızlı Hava Hareketliliği (RAM) kodunu ilk kez kullanan yardım uçağı oldu. Bu sinyali kullanan uçaklara Avrupa Hava Trafiği Kontrolü tarafından öncelikli muamele yapılmasının sağlanması öngörülüyor.