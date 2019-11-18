Türkiye'den flaş açıklama: Yerini bizim yakaladığımız terörist gösterdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için) Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız"