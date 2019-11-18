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  3. Türkiye'den flaş açıklama: Yerini bizim yakaladığımız terörist gösterdi

Türkiye'den flaş açıklama: Yerini bizim yakaladığımız terörist gösterdi

Türkiye'den flaş açıklama: Yerini bizim yakaladığımız terörist gösterdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör ögütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin öldürümesiyle ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Bağdadi'nin yerini bizim yakaladığımız terörist gösterdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için) Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" 


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