Türkiye'den ABD'ye rest: Yaptırım olursa İncirlik ve Kürecik gündeme gelir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

TÜRKİYE-LİBYA MUHTIRASI

İmzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur.Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Yunanistan veya AB'nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil. Önce ulusal çıkarlarımızın korunması gelir. Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz. İzinsiz girilirse engelleriz.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERİLECEK Mİ?

BM'nin Libya'da tanıdığı bir yönetim var. Dolayısıyla BM'nin de tanıdığı ve uluslararası toplantılara da davet edilen Saraj hükümeti meşrudur ve Türkiye meşru yönetimle ilişkilerimiz devam ediyor. Askeri ve güvenlik mutabakat zaptını da imzaladık. Böyle bir talep Libya'dan gelirse uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye bunu değerlendirebilir.

ABD İLE S-400 GERİLİMİ

F-35 ve S-400 arasında hukuken de siyaseten de bir bağ yok. ABD tüm önerilerimize 'Hayır' diyor. Dayatma ile bir yere varılamayacağını anlamalılar. ABD olumlu yaklaşırsa biz de olumlu yaklaşırız. S-400 saldırı sistemi değil ki savunma sistemi. Barının tehdit ve ittifak anlayışı değişiyor. F-35 alamazsak alternatiflere bakmak durumundayız. Rus pazarı olabilir diğer pazarlar olabilir.

ABD'NİN OLASI YAPTIRIMLARINA KARŞI TÜRKİYE'NİN HAMLESİ

İncirlik de gelir Kürecik de gelir her şey gelir. Varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum Kongrenin değil yönetimin alacağı karar da önemli. En kötü senaryoyu değerlendirip karar veririz.

SÖZDE ERMENİ TASARISI

İlişkilerimizi geri dönülemez bir noktaya götürür.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'YA YARDIMI

ABD'nin YPG/PKK ile ilişkisi devam ediyor. ABD şu anda Suriye'deki güvenli bölgeden çekildi. ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği her yardım suçtur, Uluslararası terörizmin finansmanı kapsamına girer.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Bizim harekat bölgemizde ABD gücü yok. Biz terörle mücadele için varız, olmaya devam edeceğiz. Rusya, "Teröristler çekilmezse siz temizlersiniz." dedi. Terör tehdidine karşı Türkiye'nin tedbir alma hakkı var.

NATO'NUN SAVUNMA PLANLARI

Türkiye'nin güvenliği ile Baltık güvenliği eşittir.